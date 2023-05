‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ và Harrison Ford được khán giả LHP Cannes hoan nghênh

Hãng Disney không tiếc chi phí khi đưa các giám đốc điều hành hàng đầu, bao gồm Bob Iger và Chủ tịch Lucasfilm Kathleen Kennedy đến miền Nam nước Pháp để quay bộ phim hành động do James Mangold đạo diễn có Harrison Ford và Phoebe Waller-Bridge đóng vai chính.

Ngôi sao Harrison Ford vẫn đóng phim dù đã 81 tuổi VARIETY

Khán giả dự LHP Cannes đã hoan nghênh cuộc phiêu lưu mới nhất của Indiana Jones do Harrison Ford thủ vai. Tràng pháo tay kéo dài trong 5 phút như lời khen tặng lịch sự dành cho đoàn phim.

Bất kể khán giả cảm thấy thế nào về bộ phim, những tiếng reo hò lớn nhất trong đêm 18.5 đã nhiệt liệt dành cho Harrison Ford. Nam diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ cùng vợ Calista Flockhart. Phát thanh viên đã giới thiệu bộ đôi này là "Indiana Jones và Calista Flockhart".

Harrison Ford và vợ Calista Flockhart trên thảm đỏ LHP Cannes 2023 IMDb

Harrison Ford nhận được sự chào đón đúng cách của một ngôi sao điện ảnh lớn, khi hàng nghìn người hâm mộ hét tên ông và khán giả ở Palais des Festivals et des Congrès đã nhún nhảy khi ông đặt chân vào nhà hát.

Harrison Ford được Giám đốc LHP Cannes Thierry Frémaux mời lên sân khấu để nhận Cành cọ vàng danh dự sau một loạt các vai diễn đình đám nhất của ông từ phim Star Wars đến The Fugitive, Indiana Jones…

"Tôi rất xúc động vì điều này", nam tài tử nói. "Ai đó từng nói khi bạn sắp chết, bạn sẽ thấy cuộc đời mình vụt qua trước mắt. Sự nghiệp của tôi có được hôm nay là nhờ người vợ đáng yêu, người đã ủng hộ niềm đam mê và ước mơ của tôi và tôi rất biết ơn điều đó".

Sau đó, Harrison Ford phát biểu trước khán giả: "Tôi cũng yêu các bạn. Nhưng tôi có một bộ phim bạn nên xem. Nó ở ngay phía sau tôi. Vì vậy, hãy để tôi tránh đường và cảm ơn các bạn một lần nữa vì vinh dự lớn lao này".

Indiana Jones and the Dial of Destiny một lần nữa chứng kiến Harrison Ford vào vai nhà khảo cổ học Indiana Jones (Indy). Lấy bối cảnh năm 1969, Indy phải chống lại những kẻ theo Chủ nghĩa quốc xã hung ác là Voller (Mads Mikkelsen) và Klaber (Boyd Holbrook).

Harrison Ford nhấn mạnh rằng Indiana Jones and the Dial of Destiny là lần cuối ông đóng vai Indiana Jones. "Đây là bộ phim cuối cùng trong loạt phim và đây cũng là lần cuối cùng tôi đóng nhân vật này", Ford nói với tạp chí Total Film trước thềm LHP Cannes. Dù biết hãng Disney đang phát triển series phim Indiana Jones cho Disney+ nhưng Ford cho biết ông "sẽ không tham gia vào việc đó, nếu đó là hiện thực".

Trailer phim Indiana Jones and the Dial of Destiny

Đáng chú ý, phần 5 của Indiana Jones là phim về Indy đầu tiên không do Steven Spielberg đạo diễn. Đạo diễn James Mangold đảm nhận nhiệm vụ chỉ đạo cho Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Vào tháng 4.2023, Steven Spielberg nói ông yêu thích phần tiếp theo mới nhất của Indiana Jones: "Bob Iger đã có buổi chiếu cho rất nhiều giám đốc điều hành của Disney xem và tôi đã đến buổi chiếu cùng với đạo diễn James Mangold. Mọi người đều yêu thích bộ phim. Nó thực sự là một bộ phim hay về nhân vật Indiana Jones. Tôi tự hào về những gì James đã làm với phim này".

Indiana Jones and the Dial of Destiny quy tụ dàn diễn viên: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, John Rhys-Davies, Tobey Jones, Antonio Banderas… sẽ ra rạp toàn cầu vào ngày 30.6 tới.