Vì sao Harrison Ford muốn quay lại đóng ‘Indiana Jones’ lần cuối?

Khán giả có thể ngạc nhiên khi thấy Harrison Ford trở lại vai diễn sau hơn 4 thập kỷ từ khi thực hiện bộ phim đầu tiên, nam diễn viên từ lâu luôn cảm thấy mình sẽ trở lại. "Tôi luôn muốn làm điều đó", ông nói tại buổi ra mắt loạt phim hài Shrinking trên Apple TV+. "Tôi muốn làm nốt phần còn lại của câu chuyện để chứng kiến sự kết thúc sự nghiệp".

Harrison Ford đóng Indiana Jones lần cuối trong phần 5 IMDb

Nhưng Harrison Ford cũng gặp giới hạn về tuổi tác. Ông khẳng định đã treo mũ phớt và roi da của Indy mãi mãi: "Đây là lần cuối cùng đối với tôi".

Indiana Jones là series phim của Mỹ kể về cuộc phiêu lưu của Dr. Henry Walton "Indiana" Jones Jr., một giáo sư khảo cổ học. Loạt phim ra mắt vào năm 1981 với phần phim đầu tiên Raiders of the Lost Ark, sau đó là Indiana Jones and Temple of Doom (1984), Indiana Jones and Last Crusade (1989) và phần phim thứ tư Indiana Jones and Kingdom of the Crystal Skull phát hành vào năm 2008. Phần thứ năm Indiana Jones and the Dial of Destiny dự kiến sẽ phát hành vào tháng 6.2023.

Series phim do Steven Spielberg làm đạo diễn và ngôi sao Harrison Ford đóng chính. Công ty Walt Disney đã sở hữu trí tuệ loạt phim Indiana Jones kể từ khi công ty này mua lại Lucasfilm (công ty sản xuất serie này) vào năm 2012, khi Lucas bán nó với giá 4 tỉ USD.

Nam diễn Harrison Ford đóng Raiders of the Lost Ark năm 39 tuổi IMDb

Tính đến nay, seies Indiana Jones thu về tổng cộng khoảng 2 tỉ USD trên toàn cầu. Harrison Ford đóng Raiders of the Lost Ark khi mới 39 tuổi. Phần mới nhất Indiana Jones and the Dial of Destiny do James Mangold chỉ đạo diễn xuất, có sự tham gia của loạt diễn viên: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas…