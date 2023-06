'The Flash' gây thất vọng với màn ra mắt trị giá 55 triệu USD

Hai phim mới này từng được kỳ vọng sẽ "thiêu đốt" mùa hè này. Tuy nhiên, cả hai đều hoàn toàn bỏ lỡ mục tiêu. The Flash vấp ngã với 55 triệu USD và Elemental chỉ thu được 29,5 triệu USD trong lần ra mắt.

Cả hai phim đều không đạt được kỳ vọng dù mỗi tác phẩm tiêu tốn 200 triệu USD thực hiện và khoảng 100 triệu USD tiếp thị. Hai phim là những nỗi thất vọng to lớn của nhà sản xuất khi ra rạp.

Ezra Miller vai The Flash trong phim IMDb

Trong phần mở đầu của The Flash, các giám đốc điều hành Warner Bros. đã làm việc cật lực để thuyết phục công chúng. Bộ phim là "một trong những phim siêu anh hùng vĩ đại nhất từng được thực hiện", theo James Gunn, đồng giám đốc mới của DC Studios.

The Flash do Andy Muschietti đạo diễn. Câu chuyện bắt đầu khi Barry Allen (Ezra Miller đóng) hay còn gọi là The Flash du hành ngược thời gian để ngăn chặn vụ sát hại mẹ mình và vô tình phá vỡ đa vũ trụ DC.

Nhưng điểm "B" nhạt nhẽo trên CinemaScore từ đám đông khán giả cuối tuần công chiếu cho thấy rằng phần lớn khán giả xem phim không hoàn toàn đồng ý với những lời khen ngợi xa hoa dành cho bộ phim của những người làm ra nó.

Nếu không có điểm số tích cực của khán giả hoặc sự truyền miệng mạnh mẽ, The Flash sẽ gặp khó về doanh thu trong những tuần tới, đặc biệt là khi mùa hè nóng lên với việc phát hành Indiana Jones and the Dial of Destiny vào ngày 30.6, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One ngày 12.7 và Oppenheimer của Christopher Nolan vào ngày 21.7.

Cảnh trong phim Elemental IMDb

David A.Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research, cho biết: "Ba ngày mở màn yếu ớt cho một phim siêu anh hùng. Tuy nhiên từng có phim đạt doanh thu mở màn thấp tương tự nhưng sau đó tăng mạnh", đề cập đến Ant-Man năm 2015, mở màn với 57 triệu USD và kết thúc với 519 triệu USD trên toàn thế giới. Hay Aquaman năm 2018, ra mắt với 67,4 triệu USD và kết thúc ở mức 1,15 tỉ USD trên toàn cầu. "Nhưng có thể chúng ta sẽ không thấy điều đó lặp lại với The Flash", Gross nhận định.

The Flash cũng vấp ngã ở phòng vé quốc tế với 75 triệu USD từ 78 thị trường, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 139 triệu USD. Trừ khi doanh thu phòng vé tăng trở lại, nếu không The Flash sẽ tụt dốc hơn so với Black Adam với kinh phí 200 triệu USD có Dwayne Johnson đóng chính, mở màn năm ngoái với 67 triệu USD và không đạt được 400 triệu USD trên toàn cầu, cuối cùng thua lỗ.

Các nhà phân tích tin rằng một số yếu tố, trong đó có phản ứng thiếu nhiệt tình của khán giả, là nguyên nhân dẫn đến doanh thu ban đầu yếu kém của The Flash. Một rào cản khác là phim xuất hiện trên màn ảnh rộng mà không có sự thúc đẩy quảng bá truyền thống. Một phần do Ezra Miller trở thành một nhân vật gây tranh cãi trong những năm gần đây do vướng rắc rối pháp lý và cáo buộc hành hung.

Nam diễn viên đã xin lỗi vì hành vi thất thường trong quá khứ và phải đi điều trị "các vấn đề về sức khỏe tâm thần". Anh hiếm hoi xuất hiện trước công chúng tại buổi ra mắt The Flash hôm 12.6 nhưng không gặp gỡ báo chí hoặc các nỗ lực quảng cáo khác cho phim.

Ngoài ra, The Flash là phim thứ hai trong số bốn phim của DC ra rạp vào năm 2023 trước khi các "lãnh chúa" mới của hãng là Gunn và Peter Safran đưa vũ trụ truyện tranh theo một hướng hoàn toàn mới, chỉ giữ lại The Flash và Shazam! Fury of the Gods.

Elemental thu về 15 triệu USD tại phòng vé quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu là 44,5 triệu USD. Không giống như The Flash, Elemental được khán giả đón nhận, trao cho bộ phim điểm "A" trên CinemaScore. Vì vậy, có khả năng doanh thu bán vé phim này sẽ phục hồi dù chỉ một chút trong vài tuần tới, nhất là khi sắp tới không có nhiều cạnh tranh từ các bộ phim gia đình.

Tuy nhiên Elemental vẫn là bộ phim có khởi đầu tệ nhất trong lịch sử tính cho đến nay của Pixar, xếp dưới các phim của hãng như The Good Dinosaur năm 2015 (39 triệu USD), Onward năm 2020 (39 triệu USD). Đế chế hoạt hình Pixar với các bom tấn Toy Story, Up và Ratatouille đã không thể phục hồi sau đại dịch, khi một số tựa phim của Pixar được gửi trực tiếp đến Disney+ và khán giả gia đình đã quen với việc xem những bộ phim đó tại nhà.

Cuối tuần này, bộ phim châm biếm kinh dị The Blackening của Lionsgate đã mở màn ở vị trí thứ 6 sau khi kiếm được 6 triệu USD trong lần ra mắt đầu tiên. Do Tim Story đạo diễn, The Blackening kể về một nhóm bạn da đen tụ tập tại một căn nhà gỗ hẻo lánh để kỷ niệm ngày 1.6, tiêu tốn kinh phí sản xuất chỉ 5 triệu USD.

Spider-Man: Across the Spider Verse của Sony hạ cánh ở vị trí thứ 3, kiếm được 27,8 triệu USD trong tuần thứ ba công chiếu. Phần thứ hai của siêu anh hùng Spider-Man thắng lớn ở phòng vé với 280 triệu USD ở Bắc Mỹ và 489,3 triệu USD trên toàn thế giới. Phần phim thứ ba được lên kế hoạch ra rạp năm 2024.

Các siêu chiến binh trong phim Transformers: Rise of the Beasts IMDb

Ở vị trí thứ tư, Transformers: Rise of the Beasts của Paramount đã thu về 20 triệu USD - sụt giảm 67% trong tuần ra rạp thứ hai. Tuy nhiên, phim đã vượt qua mốc 100 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ, đạt 103 triệu USD tính cho đến nay. Với ngân sách 200 triệu USD, hãng phim cần phần 7 của Transformers gây tiếng vang ở phòng vé quốc tế để biện minh cho mức giá đầu tư đắt đỏ. Cuối tuần qua, Transformers: Rise of the Beasts thu về 37,2 triệu USD từ 68 thị trường, nâng tổng doanh thu quốc tế lên 174,3 triệu USD.

Little Mermaid của Disney lọt vào top 5 với 11,6 triệu USD trong tuần thứ tư ra rạp. Bản làm lại người thật đóng đã thu về 253 triệu USD ở Bắc Mỹ và 466 triệu USD toàn cầu tính cho đến nay. Đó sẽ là một kết quả tốt về doanh thu nếu bộ phim không tiêu tốn 250 triệu USD để sản xuất. Với tốc độ này, Little Mermaid đang chật vật để hòa vốn khi ra rạp vì phải đạt ít nhất 500 triệu USD.

Với số lượng phát hành hạn chế, Asteroid City của Wes Anderson, có sự tham gia của Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Maya Hawke, Bryan Cranston… thu về 790.000 USD từ 6 rạp ở New York và Los Angeles. Doanh thu bán vé đó tương đương với 132.211 USD mỗi rạp, được xếp hạng là mức trung bình tốt nhất kể từ sau La La Land năm 2016 (176.220 USD mỗi rạp).

The Flash (tựa Việt Flash) và Elemental (Xứ sở các nguyên tố) đang chiếu rạp tại Việt Nam.