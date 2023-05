Đạo diễn Andy Muschietti lên ý tưởng cho 'The Flash 2'

Trong podcast The Discourse trên The Playlist (sẽ được đăng tải gần ngày phim ra rạp), đạo diễn Andy Muschietti và nhà sản xuất Barbara Muschietti xác nhận lên ý tưởng cho phần tiếp theo của bom tấn The Flash, khi nói về vai diễn của nam diễn viên chính là Ezra Miller. Khi được hỏi nếu tiếp tục "cầm trịch" bất kỳ phần tiếp theo nào của The Flash, đạo diễn Andy Muschietti có muốn nam diễn viên Ezra Miller tiếp tục vào vai Barry Allen/The Flash không thì nhà làm phim này ngay lập tức trả lời: "Nếu phần tiếp theo được "bật đèn xanh", chắc chắn là có".

The Flash, một trong những phim siêu anh hùng đầy ấn tượng năm nay WARNER BROS.

Nhà làm phim 49 tuổi nói thêm, anh nghĩ không có một nghệ sĩ nào khác có thể diễn tốt hơn nam diễn viên Ezra Miller trong vai này. Còn nhà sản xuất Barbara Muschietti thì dành lời khen cho nam nghệ sĩ là "tỏa sáng với vai diễn" và chuyên nghiệp. "Ezra Miller đã thổi rất nhiều thứ vào trong nhân vật - từ thể chất, sự sáng tạo cho đến cảm xúc", cô tâm sự.

Trong phim, Ezra Miller hóa thân thành 2 phiên bản khác nhau của nhân vật Barry Allen, vì tác phẩm này khai phá ý tưởng đa vũ trụ, nơi các chiều không gian cùng hội tụ trên màn ảnh. Vì trở về quá khứ để cứu mẹ, Barry Allen đã gây hậu quả nghiêm trọng đối với không - thời gian và khiến tái sinh nhiều nhân vật, trong đó có 2 phiên bản của người dơi do hai tài tử Michael Keaton và Ben Affleck đóng; ác nhân tướng Zod, do Michael Shannon đóng, cũng tái xuất. Phim giới thiệu siêu anh hùng mới là Supergirl, một siêu chiến binh của chủng loài Kryptonian do Sasha Calle đóng.

Poster phim The Flash W.B

Phía Warner Bros., studio phát hành tác phẩm, chưa lên tiếng xác nhận chính thức là phần 2 có đang được thực hiện hay không. Tuy vậy, phần phim siêu anh hùng tốc độ này khiến người hâm mộ trông đợi vì những phản ứng tích cực từ sự kiện CinemaCon cũng như được "bảo chứng" bởi lời khen từ đạo diễn James Gunn - người cùng với nhà sản xuất phim Peter Safran trở thành những người điều hành hãng DC Studios. Hồi tháng 1 năm nay, đạo diễn này khen phim là "một trong những tác phẩm siêu anh hùng xuất sắc nhất từng được làm ra" trong một cuộc họp báo.

The Flash là phim thứ 2 trong số 4 phim thuộc "vũ trụ điện ảnh" DC ra mắt khán giả năm nay, sau tác phẩm đầu tiên là Shazam! Fury of the Gods. Hai phim sau là Blue Beetle chiếu vào tháng 8, và Aquaman and the Lost Kingdom chiếu vào tháng 12. The Flash sẽ chiếu vào ngày 16.6 tới.