James Gunn bị chỉ trích vì điều hành DC Studios nhưng quảng bá phim Marvel

James Gunn không ngại đáp trả khi bị chỉ trích vì quảng bá tác phẩm mới GETTY

James Gunn làm đạo diễn kiêm biên kịch của Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Vệ binh dải ngân hà 3) - bom tấn quy tụ dàn sao đình đám: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan… Đây là cam kết cuối cùng của nhà làm phim nổi tiếng này với Marvel Studios trước khi ông đảm nhận vị trí đồng chủ tịch của DC Studios cùng với Peter Safran. Hai hãng phim này vốn được xem là đối thủ của nhau với các bộ phim siêu anh hùng được chuyển thể từ truyện tranh.



Thời gian qua, trên trang cá nhân, James Gunn liên tục đăng tải những hình ảnh, video quảng bá cho Guardians of the Galaxy Vol. 3 ra mắt vào tháng 5 tới. Điều này khiến một số dân mạng tỏ vẻ khó chịu. Một tài khoản buông lời chỉ trích bên dưới bài đăng của đạo diễn 57 tuổi: “Việc kinh doanh tồi tệ nhất mà DC từng làm là thuê một kẻ quảng cáo cho đối thủ. Thật không thể tin được” đồng thời tuyên bố hành động của nhà làm phim này là “một thảm họa”. Đáp lại, James Gunn khẳng định mọi người ở DC ủng hộ ông quảng bá bộ phim của đối thủ vì biết đây là tâm huyết của mình. Đạo diễn sinh năm 1966 cho rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn khi ông quay lưng với loạt phim mà mình đã dành nhiều năm để xây dựng. “Tôi đã không được DC thuê nếu không có những thành viên trong hội đồng đã luôn phân định rạch ròi về vấn này và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình qua”, ông đáp trả.

James Gunn (đeo kính, giữa) bên cạnh dàn diễn viên Vệ binh dải ngân hà CHỤP MÀN HÌNH

Từ tháng 11.2022, đạo diễn James Gunn và nhà sản xuất Peter Safran trở thành chủ tịch DC Studios. Hai nhà làm phim chia sẻ họ vinh dự được trở thành người quản lý của những nhân vật DC mà họ yêu thích từ nhỏ đồng thời cam kết sẽ khiến Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn và các nhân vật còn lại của DC trở nên kỳ diệu hơn. “Chúng tôi rất vui khi góp phần mang tới trải nghiệm điện ảnh trên thế giới khi kể những câu chuyện vĩ đại, đẹp và hoành tráng nhất", James Gunn và Peter Safran cam kết.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, James Gunn cũng nhắc đến sự giao thoa giữa hai vũ trụ điện ảnh DC và Marvel khi ông điều hành DC Studios. Nhà làm phim U.60 nói với tạp chí Empire: “Tôi chắc chắn rằng điều này có nhiều khả năng hơn khi tôi đang phụ trách DC Studios. Ai mà biết được? Tuy nhiên, đó là câu chuyện của nhiều năm sau nữa. Tôi nghĩ chúng tôi phải thiết lập những gì đang làm tại DC. Nếu tôi nói rằng chúng tôi đã không thảo luận về vấn đề này thì là nói dối. Thực chất các cuộc thảo luận đều diễn ra rất nhẹ nhàng và vui vẻ”. Trong quá khứ, James Gunn từng chỉ trích sự cạnh tranh quá mức của cộng đồng fan DC và Marvel, cho rằng họ thật ngớ ngẩn khi cãi cọ, ganh đua nhau.

James Gunn không tránh khỏi những lời bàn tán khi từng hợp tác với Marvel Studios nay lại làm việc ở DC Studios AFP

James Gunn sinh năm 1966, ông là biên kịch, đạo diễn nổi tiếng ở Hollywood, đứng sau nhiều tác phẩm ăn khách. Nhà làm phim này được fan quốc tế biết đến nhiều hơn khi dấn thân vào thể loại siêu anh hùng, nổi tiếng với loạt phim Guardians of the Galaxy (của Marvel), The Suicide Squad (của DC). Hồi 2018, James Gunn bị sa thải khỏi vị trí đạo diễn Guardians of the Galaxy Vol.3 sau khi bị phát hiện nhiều bài đăng có nội dung nhạy cảm trong quá khứ. Tuy nhiên, quyết định này bị nhiều diễn viên, nhà báo, phương tiện truyền thông và khán giả phản đối. Hơn nửa năm sau đó, đạo diễn này được trở lại với vai trò cũ, tiếp tục hoàn thiện dự án đang dang dở. Guardians of the Galaxy Vol.3 dự kiến ra rạp vào đầu tháng 5 tới.