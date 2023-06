'The Flash' ra rạp, khởi động lại ‘Vũ trụ DC’

The Flash là một phần quan trọng trong cuộc chiến giành doanh thu phòng vé mùa hè năm nay của Warner Bros, đồng thời cũng bắt đầu khởi động lại "Vũ trụ DC" dưới thời đồng chủ tịch mới James Gunn.

Ezra Miller vào vai Barry Allen - một siêu anh hùng Tia chớp, sử dụng siêu tốc độ của mình để du hành ngược thời gian nhằm cố gắng ngăn chặn cái chết của mẹ. Miller đóng cả thời trẻ của anh trong suốt bộ phim.

Ezra Miller vào vai Barry Allen - một siêu anh hùng Tia chớp IMDb

The Flash bị mắc kẹt trong quá khứ với Supergirl do Sasha Calle thủ vai và Batman do Michael Keaton thể hiện.

Buổi ra mắt của bộ phim đã bị lùi lại do đại dịch Covid-19 cũng như những cuộc đấu tranh về sức khỏe tâm thần của Ezra Miller và các vụ bắt giữ vào năm 2022, bao gồm cả hành hung cấp độ hai và trộm cắp.

Miller không trò chuyện với báo chí để quảng bá cho bộ phim nhưng đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau gần hai năm tại buổi ra mắt The Flash hôm 12.6 cùng với các diễn viên khác.

Trailer phim The Flash

"Thực sự đó là một khoảnh khắc đẹp đối với tôi", Miller nói với đại diện Warner Bros tại buổi ra mắt phim. "Thật tuyệt vời khi được gặp mọi người và có một khoảnh khắc để ăn mừng bộ phim này, như bạn thấy, đó là cả một hành trình".

Ben Affleck đóng vai Batman - Người Dơi trong một số cảnh, nói với Warner Bros rằng thật "tuyệt" khi đóng vai Batman vì có thể truyền cảm hứng cho các nhân vật trẻ hơn.

Calle, diễn viên duy nhất trong phim trò chuyện với Reuters cũng nói rất ít về vai diễn của Miller.

Khi được hỏi khán giả nên tiếp cận bộ phim như thế nào sau những tranh cãi của Miller, cô cho biết bộ phim "đẹp," được thực hiện với hàng nghìn con người đặt tâm huyết vào đó.

Câu chuyện về siêu tốc độ đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều, hiện được đánh giá 72% trên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes.

David Rooney của tờ Hollywood Reporter cho biết: "Phần lớn thông tin trước đây tập trung vào chuỗi tranh cãi và các vấn đề pháp lý của Ezra Miller. Nhưng ngôi sao gặp rắc rối hóa ra lại là "tài sản chính" của bộ phim, mang đến sự hài hước, tình cảm và dễ bị tổn thương không thường thấy ở các siêu anh hùng trên màn ảnh rộng".

Một số ước tính dự đoán việc phát hành The Flash sẽ kiếm được 70-75 triệu USD trong tuần đầu công chiếu, ít hơn những bom tấn gần đây như Spider-Man: Across the Spider-Verse mang về 120,5 triệu USD trong 3 ngày đầu ra rạp, đứng thứ hai sau doanh thu 146 triệu USD mà The Super Mario Bros. thu được trong tuần đầu khởi chiếu.

Cảnh trong phim The Flash IMDb

Ezra Miller đã mang đến "sự hỗn loạn" vào bộ phim siêu anh hùng mới từ "Vũ trụ DC" qua vai Barry Allen, được ban cho siêu tốc độ và là một phần của Justice League. Barry chiến đấu để giúp cha mình thoát khỏi tội danh giết mẹ. Nhưng bất chấp một số điểm nhấn chuyển hướng, màn trình diễn doppelganger (song trùng) qua nụ cười nhếch mép hay khúc khích của Miller là một thử nghiệm và không quá đặc sắc, giống như phần còn lại của bộ phim.

Bom tấn do Warner Bros phát hành có giá sản xuất lên đến 220 triệu USD không mang ý tưởng mới hay suy nghĩ độc lạ. Rõ ràng việc khai thác tài sản trí tuệ về các siêu anh hùng giữa Marvel và DC ngày càng cạn kiệt.

The Flash được phát hành vào ngày 14.6 tại Anh, ngày 15.6 ở Úc, ngày 16.6 tại Mỹ và Việt Nam.