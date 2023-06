Phim siêu anh hùng 'The Flash' nhận khen chê lẫn lộn trước khi ra rạp

The Flash là một trong những bom tấn được mong đợi bậc nhất trong mùa hè này. Trước đó, phim nhận nhiều lời khen trên mạng xã hội, là "một trong những phim siêu anh hùng hay nhất từng được làm ra", sau khi chiếu tại sự kiện CinemaCon hồi cuối tháng 4. Tuy nhiên, mức chấm chỉ 71% trên Rotten Tomatoes hiện tại, với hàng loạt lời chê xen trong những lời khen, có thể khiến khán giả phần nào hụt hẫng khi mọi thứ không như kỳ vọng.

The Flash nhận mức chấm đáng thất vọng CHỤP MÀN HÌNH

Supergirl thuộc chủng loài Kryptonian lần đầu tiên được giới thiệu trên màn ảnh rộng W.B

The Flash chuyển thể từ truyện tranh DC Comics, về sự kiện siêu anh hùng Barry Allen (Ezra Miller đóng) trở về quá khứ cứu mẹ, nhưng hành động này gây xáo trộn mọi thứ và cậu mắc kẹt giữa các thực tại. Tướng Zod (General Zod) do Michael Shannon đóng - ác nhân trong phần phim Man of Steel - được hồi sinh. Barry Allen phải nhờ tới sự giúp đỡ của người dơi, 2 phiên bản cũ và mới do Michael Keaton và Ben Affleck đóng, một Supergirl do Sasha Calle đóng - lần đầu tiên được giới thiệu trên màn ảnh rộng, và một phiên bản trẻ hơn của chính mình để cứu nguy cho mọi thứ.

Một tác phẩm giới thiệu rất nhiều nhân vật cũ và mới nhưng lại không có bất kỳ một biệt đội Justice League nào xuất hiện.

Người dơi tái xuất trong The Flash với các phiên bản Barry Allen khác nhau W.B

Tạp chí Empire dành lời khen cho phim là "một trong những phim xuất sắc nhất". Trong bài nhận xét phim của mình, Empire viết khá nhiều về sự tái xuất màn ảnh rộng của nhân vật người dơi do tài tử Michael Keaton đóng, và đồng thời cũng không quên điểm qua nhân vật "phản diện" của phim - tướng Zod. Nhìn chung, đây là tác phẩm sẽ khiến cho khán giả bất ngờ về cách mà đạo diễn Andy Muschietti xây dựng nhân vật - dù ở phe nào đi nữa - và cho thấy điểm nhìn của anh về những nhân vật cũ này.

Trang Den of Geek khen phim là không giống bất kỳ phim nào trong vòng 10 năm trở lại đây trong "vũ trụ điện ảnh mở rộng DC", đó là tình yêu của ê-kíp dành cho truyện tranh và các siêu anh hùng trong đó.

The Flash bị nhận xét mâu thuẫn trong ý tưởng sáng tạo W.B

Phim được khen nhiều, và chê cũng không ít. Đáng chú ý hơn, những lời chê đến từ những tờ/trang như Daily Telegraph, Bloomberg, Times, RogerEbert.com, Entertainment Weekly, Guardian, Variety hay TheWrap.

RogerEbert.com nhận xét phim quá tham chủ đề, nhưng thời lượng của tác phẩm không đủ để thể hiện những chủ đề đó.

TheWrap viết phim mâu thuẫn trong nội dung: "Ít có tác phẩm nào có sức thuyết phục khán giả kém hơn The Flash, một phim du hành thời gian nói về những thứ xấu xa có thể xảy ra khi hồi tưởng lại quá khứ, nhưng tất cả những gì diễn ra suốt phim lại chứng minh cho khán giả thấy việc hồi tưởng quá khứ, hiện tại và có khả năng là cả tương lai của thương hiệu siêu anh hùng DC là việc làm rất tuyệt".

The Flash có thời lượng lên đến 2 tiếng rưỡi, là tác phẩm thứ 2 trong số 4 phim của DC ra mắt khán giả năm 2023. Hai phim sau là Blue Beetle sẽ chiếu vào tháng 8, và Aquaman and the Lost Kingdom ra mắt vào tháng 12 năm nay. Bom tấn The Flash sẽ ra rạp ngày 16.6.