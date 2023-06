'Gia tộc rồng' mùa 2 hé lộ nội dung được chuyển thể

Ngày 6.6 (giờ Mỹ), khi trả lời phỏng vấn trên tạp chí Hollywood Reporter, điều phối diễn viên đóng thế từng 4 lần thắng giải Emmy là Rowley Irlam, đã tiết lộ một trong những tình tiết chính yếu trong nội dung mùa 2 của loạt phim Gia tộc rồng, theo Collider.

Nữ hoàng Rhaenyra trong tập cuối cùng của mùa 1 HBO

Mùa 2 sẽ khắc họa màn đối đầu giữa nữ hoàng Rhaenyra (Emma D'Arcy đóng) và nữ hoàng Alicent (Olivia Cooke), khi xuyên suốt mùa 1, hai nhân vật này hầm hè nhau và mọi mâu thuẫn đi đến đỉnh điểm khi con trai của Rhaenyra là Lucerys, bị con trai của Alicent là Aemond cưỡi con rồng to nhất là Vhagar "xơi tái" thằng bé trên bầu trời.

Hay tin con trai chết mà không mảnh xác được tìm thấy, Rhaenyra, vốn đang chiêu binh mãi mã sau cái chết của phụ thân, và trước đó mất con do sinh non, đã điên tiết. Ở tập cuối cùng của mùa 1, khi Rhaenyra đang bàn bạc với các tướng, nghe tin dữ, cô khóc không thành tiếng và tỏ ra uất hận. Các nhà làm phim kết thúc mùa 1 ngay tại đó, báo hiệu cho những kịch tính sẽ bùng nổ trong mùa 2.

Và chính từ mâu thuẫn giữa hai gia đình này, theo Rowley Irlam, các tập phim sắp tới sẽ tái hiện một trong những trận chiến hao tốn sức người sức của nhiều nhất trên màn ảnh nhỏ - trận The Battle of Gullet. Trong nguyên tác Fire & Blood của George R.R. Martin (loạt phim Gia tộc rồng chuyển thể từ quyển sách này), đây là một trong những trận đánh tầm cỡ nhất và cũng bạo lực nhất. Ở truyện gốc, trận này diễn ra ở biển.

Mâu thuẫn trong gia tộc Targaryen ngày càng lớn, chia tách từng thành viên trong gia đình HBO

Rowley Irlam nói thêm rằng, ê-kíp không muốn trận The Battle of Gullet sẽ trở thành một Battle of the Bastards 2, hay Hardhome 2, hay Spoils of War 2 - những trận đánh nổi tiếng trong loạt phim Trò chơi vương quyền (Game of Thrones) từng "làm mưa làm gió" trên màn ảnh nhỏ về độ hoành tráng. "Tham vọng của chúng tôi là tạo ra trận đánh quy mô hơn và tốt hơn, nhưng quan trọng là không lặp lại chính mình", Rowley Irlam chia sẻ.



Gia tộc rồng là loạt phim đình đám tiếp theo chuyển thể từ truyện của George R.R. Martin, sau Trò chơi vương quyền. Trung bình mỗi tập trong Gia tộc rồng đạt 29 triệu lượt xem tại Mỹ, trở thành series có lượt xem nhiều nhất khi ra mắt trên HBO ở xứ cờ hoa. Mùa 2 dự kiến phát sóng trong năm 2024.