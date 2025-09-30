Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Điều tra vụ doanh nghiệp chôn lấp trái phép 20.000 tấn rác thải

Mạnh Cường
Mạnh Cường
30/09/2025 14:00 GMT+7

UBND TP.Đà Nẵng ra quyết định khẩn cấp giao Công an TP.Đà Nẵng chủ trì điều tra, xác minh toàn bộ quá trình xử lý rác thải tại Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam, sau khi phát hiện doanh nghiệp này chôn lấp trái quy định hơn 20.000 tấn rác.

Nhà máy chôn lấp, đổ thải trái quy định hơn 20.000 tấn rác

Ngày 30.9, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết Phó chủ tịch UBND thành phố, ông Hồ Kỳ Minh, đã ký ban hành công văn gửi Công an thành phố và Sở NN-MT về việc xử lý vụ Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam (do Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO làm chủ đầu tư) chôn lấp, đổ thải trái quy định hơn 20.000 tấn rác.

UBND TP.Đà Nẵng giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp Sở NN-MT và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh toàn bộ quá trình xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam thời gian qua; khẩn trương làm rõ các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp này.

Trước đó, ngày 25.9, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) phát hiện Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO có hành vi chôn lấp, đổ thải chất thải trái quy định tại thôn Phú Quý (xã Đại Lộc, TP.Đà Nẵng).

Đà Nẵng điều tra doanh nghiệp chôn lấp trái phép 20 . 000 Tấn rác thải - Ảnh 1.

Nước đen ngòm từ Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam thải ra môi trường

ẢNH: C.X.

Theo công văn do ông Hồ Kỳ Minh vừa ký, Sở NN-MT có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam để phục vụ quá trình điều tra, xử lý. Ngoài ra, nghiên cứu phương án tiếp nhận, xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định đối với khối lượng chất thải mà doanh nghiệp này đã đổ thải trái quy định.

UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở NN-MT phối hợp các xã, phường có chất thải rắn sinh hoạt được xử lý tại Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam nghiên cứu việc điều chỉnh, tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà máy sang các khu xử lý rác thải sinh hoạt khác trên địa bàn thành phố đảm bảo thu gom, vận chuyển rác được diễn ra liên tục, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường.

Đà Nẵng điều tra doanh nghiệp chôn lấp trái phép 20 . 000 Tấn rác thải - Ảnh 2.

Hơn 20.000 tấn rác thải Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO chôn lấp trái quy đinh

ẢNH: C.X

Nhà máy không có phương án thu gom, xử lý các loại chất thải phát sinh 

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhà máy đã tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt từ một số địa phương của tỉnh Quảng Nam cũ. Tuy nhiên, từ năm 2024 đến nay, công ty này đã tập kết, đổ thải trái phép hơn 20.000 tấn chất thải (số liệu tạm tính ban đầu) phát sinh trong quá trình xử lý rác, vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hiện Công an TP.Đà Nẵng đang phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc chôn lấp, đổ thải chất thải trái quy định tại thôn Phú Quý của Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam.

Công an TP.Đà Nẵng cho rằng, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam không có phương án thu gom, xử lý các loại chất thải phát sinh trong quá trình xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định pháp luật.

Việc để nhà máy tiếp tục nhận, xử lý rác thải sinh hoạt như trong thời gian qua có nguy cơ dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Vì vậy, Công an TP.Đà Nẵng đề nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương xem xét việc điều chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt hoạt của nhà máy sang các khu xử lý rác thải sinh hoạt khác trên địa bàn thành phố, không để xảy ra tình trạng ngừng thu gom rác thải sinh hoạt, gây mất mỹ quan đô thị và an ninh trật tự, tạo điểm nóng về môi trường.

Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO cũng đã có công văn gửi UBND xã Đại Lộc về việc tạm dừng tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã từ 16 giờ ngày ngày 25.9.

