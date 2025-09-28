Thành lập tổ công tác làm rõ vốn và hoạt động Nhà máy rác thải TP.Cà Mau

Ngày 28.9, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định thành lập tổ công tác để xác định pháp lý nguồn vốn đầu tư và thực trạng hoạt động của dự án Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau (P.An Xuyên, Cà Mau), do Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý (Công ty Công Lý) làm chủ đầu tư.

Động thái này được xem là bước đi nhằm tháo gỡ những vướng mắc kéo dài nhiều năm. Đặc biệt, liên quan đến đề nghị của chủ đầu tư về việc điều chỉnh đơn giá xử lý rác.

Xác định dự án có thuộc diện được hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước

Theo quyết định, tổ công tác do ông Huỳnh Hữu Trí, Phó chủ tịch UBND tỉnh, làm tổ trưởng. Các tổ phó gồm ông Ngô Văn Huynh, Phó giám đốc Sở Tài chính và ông Châu Quốc Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh. Thành viên còn lại là đại diện nhiều sở, ngành và chính quyền địa phương, trong đó có Sở NN-MT, Sở Xây dựng, Sở KH-CN, Thanh tra tỉnh và UBND P.An Xuyên.

Cà Mau thành lập tổ công tác làm rõ vốn và hoạt động Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau ẢNH: G.B

Nhiệm vụ của tổ công tác là xác định Công ty Công Lý đã nộp khoản tiền hỗ trợ của nhà nước cho dự án hay chưa. Từ đó xác định dự án có thuộc diện được hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước theo Nghị định 04/2009/NĐ-CP của Chính phủ hay không. Song song đó, tổ công tác sẽ kiểm tra thực trạng vận hành của nhà máy, đánh giá nguồn vốn đầu tư và giải quyết dứt điểm kiến nghị kéo dài của công ty liên quan đến đơn giá xử lý rác.

UBND tỉnh giao quyền cho tổ công tác được yêu cầu Công ty Công Lý cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, tài chính, công nghệ phục vụ việc xác minh. Tổ cũng được quyền huy động sự phối hợp từ các sở, ngành, đơn vị liên quan và trong trường hợp cần thiết có thể trưng dụng thêm nhân sự từ các cơ quan chức năng.

Nhà máy xử lý rác thải lỗ hơn 200 tỉ đồng trong 10 năm

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Tô Hoài Dân, Chủ tịch HĐTV Công ty Công Lý, cho biết công ty đã chuyển trả số tiền 157 tỉ đồng theo Nghị định 04/2009/NĐ-CP của Chính phủ, để công ty chuyển sang dịch vụ mới, tức là không tham gia nhận hỗ trợ từ nguồn vốn của nhà nước nữa.

Theo ông Dân, Công ty Công Lý đã hoàn tất thủ tục xây dựng và đề xuất đơn giá xử lý rác mới từ năm 2015, nhưng đến nay vẫn chưa được thẩm định, ban hành. Việc kéo dài này khiến công ty không thể tiếp tục vận hành với mức giá cũ, vì nhà máy lỗ liên tiếp nhiều năm.

Số liệu từ ngành thuế cho thấy, giai đoạn 2013 - 2023, Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau lỗ hơn 200 tỉ đồng. Trong đó, năm 2013 - 2017 lỗ hơn 70 tỉ đồng và năm 2017 - 2023, nhà máy báo lỗ tiếp hơn 130 tỉ đồng.

Nguyên nhân chính, theo phía công ty, là mức giá xử lý rác 350.000 đồng/tấn (bao gồm VAT) được Sở Tài chính thẩm định và áp dụng từ năm 2016 đến nay không thay đổi. Trong khi đó, chi phí vận hành thực tế cao hơn đơn giá này 101.414 đồng/tấn.

Ông Dân cũng dẫn chứng, từ năm 2013 đến nay, Nhà nước đã 7 lần tăng lương tối thiểu vùng, từ 3,1 triệu đồng/tháng lên 4,41 triệu đồng/tháng. Nhà máy buộc phải tăng lương công nhân, cùng với chi phí bảo hành, bảo dưỡng và vận hành tăng cao, khiến tình hình tài chính ngày càng khó khăn. "Chúng tôi đã gặp khó khăn tài chính và lỗ thời gian dài. Đến nay, nhà máy không còn khả năng tiếp tục duy trì hoạt động", ông Dân thừa nhận.

Cũng theo ông Dân, hơn một tháng trước, Công ty Công Lý đã gửi văn bản đề nghị cho tỉnh mượn nhà máy trong 1 năm để địa phương trực tiếp xử lý rác, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Như Thanh Niên thông tin, trước đó, Công ty Công Lý có văn bản thông báo tạm ngưng tiếp nhận xử lý rác thải sinh hoạt từ 0 giờ ngày 16.6. Lý do tạm dừng là đơn giá xử lý rác hiện hành đã áp dụng suốt 10 năm, không còn phù hợp với thực tế chi phí.



