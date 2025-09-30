Nhiếp ảnh gia giải cứu voọc chà vá chân nâu mắc bẫy ở Sơn Trà

Chiều nay 30.9, lãnh đạo Hạt kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) xác nhận có cá thể voọc chà vá chân nâu trưởng thành mắc bẫy thú vừa được nhiếp ảnh gia phát hiện, giải cứu thành công tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Sáng nay, nhóm nhiếp ảnh gia tác nghiệp ở Bãi Cát Vàng (bán đảo Sơn Trà) đã phát hiện cá thể voọc chà vá chân nâu bị sợi cáp siết chặt vào chân trước, không thể di chuyển. Cá thể voọc chà vá chân nâu bị mắc bẫy khi đang đi ăn quả sung

Nhóm nhiếp ảnh gia bàng hoàng chứng kiến cá thể voọc chà vá chân nâu rên rỉ trong cơn đau đớn, cánh tay bị gãy hở xương, mắc chặt trong bẫy, không thể di chuyển trên cành cây.

“Đó là một con voọc mẹ đang nuôi con non còn lông đỏ. Ngay bên cạnh, voọc bố ôm chặt con nhỏ, phát ra những tiếng rên đau đớn khiến ai chứng kiến cũng quặn lòng”, nhiếp ảnh gia Bùi Thanh Lang kể lại.

Cá thể voọc chà vá chân nâu mắc bẫy, đau đớn kêu rên trên cành cây tại bán đảo Sơn Trà ẢNH: PHẠM HÙNG

Ngay sau đó, một nhiếp ảnh gia đã leo lên cây, dùng kiềm cắt đứt bẫy cáp, kịp thời giải thoát cho "nữ hoàng linh trưởng" quý hiếm.

Nhận tin báo, lực lượng kiểm lâm nhanh chóng có mặt, ghi nhận tình trạng và xác nhận cá thể voọc chà vá chân nâu hiện đã an toàn.

“Mong chính quyền sớm có chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm những người thường xuyên giăng bẫy thú ở bán đảo Sơn Trà. Nếu tình trạng này cứ tái diễn, voọc chà vá và nhiều loài động vật quý khác sẽ còn tiếp tục gánh chịu đau đớn, nguy hiểm đến tính mạng”, một nhiếp ảnh gia bức xúc.

Voọc chà vá chân nâu là loài đặc hữu quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt. Tại bán đảo Sơn Trà, quần thể hơn 1.300 cá thể hiện được xem là “kho báu” sinh học của TP.Đà Nẵng, đóng vai trò quan trọng trong cân bằng hệ sinh thái rừng.

Nhiều năm qua, chính quyền thành phố, lực lượng kiểm lâm cùng các tổ chức bảo tồn đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo vệ voọc chà vá chân nâu, từ tăng cường tuần tra ngăn chặn săn bắt, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng. Thế nhưng, tình trạng giăng bẫy thú vẫn tái diễn tại bán đảo Sơn Trà, đe dọa trực tiếp đến môi trường sống gây tổn hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái, đe dọa tính mạng của voọc chà vá cùng các loài quý hiếm khác.

