Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhiếp ảnh gia giải cứu voọc chà vá chân nâu mắc bẫy ở Sơn Trà

Huy Đạt
Huy Đạt
30/09/2025 18:40 GMT+7

Một cá thể voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) mắc bẫy thú trên cành cây vừa được nhiếp ảnh gia kịp thời giải cứu.

Chiều nay 30.9, lãnh đạo Hạt kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) xác nhận có cá thể voọc chà vá chân nâu trưởng thành mắc bẫy thú vừa được nhiếp ảnh gia phát hiện, giải cứu thành công tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Sáng nay, nhóm nhiếp ảnh gia tác nghiệp ở Bãi Cát Vàng (bán đảo Sơn Trà) đã phát hiện cá thể voọc chà vá chân nâu bị sợi cáp siết chặt vào chân trước, không thể di chuyển. Cá thể voọc chà vá chân nâu bị mắc bẫy khi đang đi ăn quả sung

Nhóm nhiếp ảnh gia bàng hoàng chứng kiến cá thể voọc chà vá chân nâu rên rỉ trong cơn đau đớn, cánh tay bị gãy hở xương, mắc chặt trong bẫy, không thể di chuyển trên cành cây.

“Đó là một con voọc mẹ đang nuôi con non còn lông đỏ. Ngay bên cạnh, voọc bố ôm chặt con nhỏ, phát ra những tiếng rên đau đớn khiến ai chứng kiến cũng quặn lòng”, nhiếp ảnh gia Bùi Thanh Lang kể lại.

Đà Nẵng: Voọc chà vá chân nâu mắc bẫy đau đớn ở bán đảo Sơn Trà- Ảnh 1.

Cá thể voọc chà vá chân nâu mắc bẫy, đau đớn kêu rên trên cành cây tại bán đảo Sơn Trà

ẢNH: PHẠM HÙNG

Ngay sau đó, một nhiếp ảnh gia đã leo lên cây, dùng kiềm cắt đứt bẫy cáp, kịp thời giải thoát cho "nữ hoàng linh trưởng" quý hiếm.

Nhận tin báo, lực lượng kiểm lâm nhanh chóng có mặt, ghi nhận tình trạng và xác nhận cá thể voọc chà vá chân nâu hiện đã an toàn.

“Mong chính quyền sớm có chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm những người thường xuyên giăng bẫy thú ở bán đảo Sơn Trà. Nếu tình trạng này cứ tái diễn, voọc chà vá và nhiều loài động vật quý khác sẽ còn tiếp tục gánh chịu đau đớn, nguy hiểm đến tính mạng”, một nhiếp ảnh gia bức xúc.

Voọc chà vá chân nâu là loài đặc hữu quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt. Tại bán đảo Sơn Trà, quần thể hơn 1.300 cá thể hiện được xem là “kho báu” sinh học của TP.Đà Nẵng, đóng vai trò quan trọng trong cân bằng hệ sinh thái rừng.

Nhiều năm qua, chính quyền thành phố, lực lượng kiểm lâm cùng các tổ chức bảo tồn đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo vệ voọc chà vá chân nâu, từ tăng cường tuần tra ngăn chặn săn bắt, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng. Thế nhưng, tình trạng giăng bẫy thú vẫn tái diễn tại bán đảo Sơn Trà, đe dọa trực tiếp đến môi trường sống gây tổn hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái, đe dọa tính mạng của voọc chà vá cùng các loài quý hiếm khác.

Tin liên quan

Thừa Thiên - Huế: Thả về tự nhiên cá thể voọc chà vá chân nâu

Thừa Thiên - Huế: Thả về tự nhiên cá thể voọc chà vá chân nâu

Một cá thế voọc chà vá chân nâu quý hiếm đã được lực lượng chuyên trách bắt, thả về môi trường thiên nhiên sau khi lạc vào khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) rồi ở luôn tại đó nhiều ngày qua.

Giết voọc chà vá chân nâu, lãnh án tù

Khám phá thêm chủ đề

voọc chà vá chân nâu Bán Đảo Sơn Trà Kiểm lâm Đà Nẵng bẫy thú Hạt kiểm lâm Sơn Trà Nhiếp ảnh bảo vệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận