Hàng loạt công trình sập bẫy thủ đoạn lừa đảo mới rút ruột thép xây dựng

Ngày 17.11, Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can lừa đảo với thủ đoạn mới, đó là rút ruột thép bán cho công trình xây dựng.

6 bị can này cũng bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Bá Cường, Lê Văn Sỹ, Hoàng Văn Tuyến, Nguyễn Trọng Tài, Vũ Văn Sơn và Nguyễn Đức Hòa (từ 23 đến 37 tuổi, cùng quê Nghệ An, tạm trú tại TP.Đà Nẵng).

Theo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an Q.Cẩm Lệ, các bị can có thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Do đó, lực lượng của đơn vị áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, huy động các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, cùng phối hợp công an các địa phương mới lật tẩy được các ngón nghề lừa đảo.

6 bị can trong nhóm lừa đảo bị khởi tố ẢNH: NGUYỄN TÚ

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2024, nhóm này cấu kết, bàn bạc và vạch ra kế hoạch lừa đảo tinh vi. Cụ thể, nhóm phân công nhau đăng thông tin lên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, đồng thời đến các công trình xây dựng chào bán thép xây dựng.

Nhóm này tiếp cận chủ thầu, chỉ huy công trình, đưa ra giá thép rẻ bất ngờ so với giá thị trường và hứa hẹn mức chiết khấu, hoa hồng cao cho người quyết định giao dịch.

Tuy nhiên nhóm lừa đảo đưa ra điều kiện thanh toán ngay, cùng với chi hoa hồng, chiết khấu trực tiếp. Do giá thép nhóm này chào bán với giá thấp hơn thị trường từ 1.000 đến 5.000 đồng/cây nên được nhiều công trình mua.

Các bó thép ngắn dùng nhét vào 2 đầu bó thép dài nhằm qua mặt bộ phận kiểm hàng ẢNH: NGUYỄN TÚ

Sau khi khách chốt đơn giá cả, chủng loại, bị can cầm đầu là Nguyễn Bá Cường cố tình hẹn giao hàng vào cuối giờ chiều hoặc ban đêm, hoặc vào ngày nghỉ để tránh sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của bộ phận kiểm hàng.

Sau đó, nhóm này rút ruột thép bằng cách chuẩn bị các bó thép ngắn từ 10 - 20 cm, nhét vào giữa 2 đầu của bó thép đem giao. Việc này khiến bó thép rỗng ruột, giảm trọng lượng thép nhưng về hình thức nhìn từ 2 đầu bó thép vẫn đầy đủ số cây để bộ phận kiểm hàng đếm số lượng.

Thủ đoạn này kết hợp giờ giao hàng ban đêm, khu vực công trường thiếu ánh sáng, bộ phận kiểm hàng ít người nên nhóm lừa đảo thực hiện trót lọt nhiều phi vụ.

Tiếp đó, cả nhóm cho xe cẩu thép từ thùng xe tải, bàn giao cho công trình, nhận tiền và biến mất, chiếm đoạt số tiền chênh lệch từ việc rút ruột thép.

Qua thời gian điều tra, nghiên cứu phương thức, thủ đoạn lừa đảo nói trên, Công an Q.Ngũ Hành Sơn phối hợp Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng quyết định phá án trong đêm 14.11.

Ngay khi nhóm lừa đảo giao hàng cho một công trình trên địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn, lực lượng trinh sát đã khống chế xe tải gắn cẩu, bắt giữ cả nhóm. Qua ước tính giá trị thép bị rút ruột tại công trình này hơn 78 triệu đồng.

Hiện Công an Q.Ngũ Hành Sơn tiếp tục mở rộng điều tra các phi vụ lừa đảo khác của nhóm nói trên.