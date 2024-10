Bắt 3 bị can trộm hàng ngàn mét dây cáp điện bán phế liệu

Ngày 3.10, thông tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Công an H.Nghi Lộc (Nghệ An) triệt phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam ẢNH CÔNG AN NGHỆ AN

Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các bà Nguyễn Thị Liễu (45 tuổi, ngụ P.Cửa Nam, TP.Vinh), Nguyễn Thị An (53 tuổi), Nguyễn Thị Xuân (48 tuổi, đều ngụ xã Nghi Xuân, H.Nghi Lộc) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản; khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Cậy (44 tuổi, ngụ xã Nghi Phong, H.Nghi Lộc) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại cơ quan công an, các bị can khai nhận từ ngày 10 - 26.9 vừa qua, đã thực hiện 3 vụ trộm dây cáp điện và dây đồng tiếp điện của các công trình thi công tuyến đường Vinh - Cửa Lò và đường Nguyễn Sỹ Sách (kéo dài) với gần 8.000 m dây cáp điện và dây đồng trần tiếp địa. Để tránh bị phát hiện, 3 nữ bị can đã thực hiện các vụ trộm vào đêm khuya và rạng sáng.

Sau khi trộm được dây cáp điện và dây đồng tiếp địa, bị can đã mang đến bán cho ông Nguyễn Văn Cậy để lấy tiền tiêu xài.

Ngoài việc trộm dây cáp điện và dây tiếp địa, 3 bị can trên còn cạy phá một số tủ, ống nhựa dùng để bảo vệ dây điện để trộm các thiết bị khác. Tổng thiệt hại của các vụ trộm mà các nghi phạm gây ra khoảng hơn 1,5 tỉ đồng.