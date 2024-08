An Giang: Tạm giam nhóm bị can thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản

Chiều 31.8, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu (An Giang) cho biết đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 bị can: Lê Chí Tâm (31 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (40 tuổi, cùng ngụ TX.Tân Châu), Võ Văn Khương (27 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc) để xử lý cùng về hành vi trộm cắp tài sản và Lâm Văn Tuấn (30 tuổi, TX.Tân Châu) và hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu khởi tố và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Trần Thị Ngọc Quí (31 tuổi, TX.Tân Châu) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị can Lê Chí Tâm, Lâm Văn Tuấn, Võ Văn Khương và Nguyễn Văn Hiếu (theo thứ tự từ trái qua phải) ẢNH: NGHIÊM TÚC

Theo điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài nên Nguyễn Văn Hiếu rủ Lê Chí Tâm, Võ Văn Khương đi trộm cắp tài sản.

Ngày 24.7, biết được nhà ông T.V.H (47 tuổi, ngụ địa phương với Hiếu) đi công việc không có người trông coi nên Hiếu, Tâm và Khương đột nhập vào nhà ông H. lấy trộm 1 tivi 55 inch, nhãn hiệu TCL.

Ba ngày sau đó Hiếu, Tâm và Khương tiếp tục đột nhập nhà ông H. lấy trộm thêm: 1 cái tivi 32 inch, 1 bếp gas, 1 bộ máy điều hòa, 1 ổn áp, loa nghe nhạc và nhiều vật dụng khác. Tài sản trộm được, Hiếu, Tâm và Khương đem bán cho Lâm Văn Tuấn và Trần Thị Ngọc Quí lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân.

Các tang vật do nhóm của Nguyễn Văn Hiếu trộm được từ nhà ông H. đã được Công an TX.Tân Châu, tỉnh An Giang thu hồi ẢNH: NGHIÊM TÚC

Sau khi nhận được tin báo của gia đình ông H., Công an TX.Tân Châu phối hợp công an địa phương xác minh, điều tra và bắt giữ Hiếu, Tâm và Khương. Qua đó, cả 3 đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản nêu trên, đồng thời khai bán tài sản trộm được cho Tuấn và Quí.

Bị can Trần Thị Ngọc Quí bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có ẢNH: NGHIÊM TÚC

Qua đấu tranh mở rộng, Hiếu, Tâm và Khương còn khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm mai vàng trên địa bàn tỉnh An Giang.