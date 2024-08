An Giang: Phá đường dây làm tiền giả, đề nghị truy tố 4 bị can

Chiều 28.8, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Võ À Minh (20 tuổi, ngụ An Giang) về tội làm và lưu hành tiền giả.

Liên quan đến vụ án, Đỗ Chí Huyện (25 tuổi, ngụ Sóc Trăng), Huỳnh Nhựt Thư (28 tuổi), Huỳnh Bé Thư (23 tuổi, em ruột Nhựt Thư, cùng ngụ Cà Mau) bị truy tố về tội lưu hành tiền giả.

Lực lượng công an khám xét chỗ ở của Võ À Minh, thu giữ số lượng lớn tiền giả cùng các thiết bị dùng để làm tiền giả TIẾN TẦM

Theo Công an tỉnh An Giang, rạng sáng 31.1, lực lượng Công an xã Bình Long (H.Châu Phú, An Giang) bắt quả tang Đỗ Chí Huyện đang có hành vi lưu hành tiền giả với số tiền 7,6 triệu đồng.

Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, Phòng An ninh điều tra và một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an H.Châu Phú, bắt quả tang 2 chị em Thư mang 8 triệu đồng tiền giả đi tiêu thụ tại chợ Vịnh Tre, thuộc TT.Vĩnh Thạnh Trung, H.Châu Phú. Khám xét khẩn cấp nơi chị em Thư đang thuê trọ, công an thu giữ trên 38 triệu đồng tiền giả.

Võ À Minh và các tang vật dùng làm tiền giả vào thời điểm Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ TIẾN TẦM

Các đơn vị phối hợp khám xét khẩn cấp chỗ ở của Võ À Minh tại An Giang, thu giữ 63,8 triệu đồng tiền giả và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Minh và các bị can khai nhận, thông qua mạng xã hội, khoảng tháng 1.2024, Minh dùng 3 triệu đồng tiền thật để mua 70 triệu đồng tiền giả của Trần Minh Trung (30 tuổi ngụ Đồng Nai). Sau đó, Minh bán cho Nhựt Thư 56 triệu đồng tiền giả với giá 10 triệu đồng, số tiền giả còn lại bán cho Nguyễn Minh Hiếu (26 tuổi, ngụ Vĩnh Long) được 3 triệu đồng.

Sau khi tiêu thụ trót lọt tiền giả, Minh liên hệ Trung học cách làm tiền giả. Từ đó, Minh làm tổng cộng gần 185 triệu đồng tiền giả với nhiều mệnh giá khác nhau. Số tiền giả làm ra, Minh bán cho Nhựt Thư hơn 120 triệu đồng, còn lại bị công an khám xét, thu giữ.

Nhựt Thư sau khi mua tiền giả đã cùng Bé Thư bán lại cho nhiều người, trong đó có Nguyễn Minh Hiếu và Đỗ Chí Huyện. Đến ngày 31.1, Minh, Huyện, Nhựt Thư, Bé Thư bị công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Các bị can Huỳnh Nhựt Thư, Đỗ Chí Huyện và Huỳnh Bé Thư (theo thứ tự từ trái qua phải) tại cơ quan công an TIẾN TẦM

Theo Công an tỉnh An Giang, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Minh Trung (người bán tiền giả cho Võ À Minh) về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả. Riêng Nguyễn Minh Hiếu bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.