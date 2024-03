Hậu Giang: Triệt phá đường dây làm tiền giả liên tỉnh

Tối 18.3, tin từ Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hậu Giang, đơn vị này vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công một đường dây chuyên làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả liên tỉnh, thu giữ số lượng lớn tiền giả.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2024, Phòng ANĐT Công an tỉnh Hậu Giang phát hiện đường dây làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả liên quan nhiều nghi can ở các tỉnh, thành miền Tây; trong đó có Hậu Giang. Đơn vị đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, xác lập chuyên án triệt phá.

Trần Thẩm Lin cùng tang vật VỊ THANH

Trên cơ sở tài liệu và chứng cứ thu thập, ngày 8.3, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hậu Giang bắt, khám xét nơi ở của Trần Thẩm Lin (24 tuổi, P.Vĩnh Hiệp, TP.Rạch Giá, Kiên Giang), thu giữ hơn 640 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, cùng nhiều máy móc, vật dụng liên quan đến việc làm tiền giả như laptop, máy in.

Cùng ngày, đơn vị bắt giữ Huỳnh Hoàng Đức Anh (21 tuổi) và Cao Nhất Ý (17 tuổi, cùng ngụ xã Vị Đông, H.Vị Thủy, Hậu Giang), thu giữ 3 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mà cả hai sử dụng để mua hàng của người dân.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thẩm Lin, Huỳnh Hoàng Đức Anh, Cao Nhất Ý. Trong đó, Lin bị khởi tố về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả; Đức Anh và Ý bị khởi tố về hành vi lưu hành tiền giả.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hậu Giang đang phối hợp công an các tỉnh Cà Mau, Tiền Giang bắt các nghi phạm mua tiền giả của Lin về hành vi lưu hành tiền giả để điều tra xử lý theo quy định.