Công an Bình Thuận đã bàn giao nghi phạm in tiền giả cho Công an TP.HCM

Ngày 8.1, Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết ngay sau khi phối hợp với Công an Q.12 (TP.HCM) khám xét căn nhà 116 Bùi Thị Xuân, P.Xuân An, TP.Phan Thiết, đơn vị này đã làm các thủ tục bàn giao nghi phạm Trương Ngọc Th. (27 tuổi, ngụ xã Sùng Nhơn, H.Đức Linh, Bình Thuận) cho Công an Q.12 thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.



Lãnh đạo Công an TP.Phan Thiết cho biết đây là chuyên án của Công an Q.12 nên Công an TP.Phan Thiết không có thẩm quyền cung cấp thông tin, chỉ phối hợp để khám xét và bắt giữ nghi phạm theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Cơ quan chức năng khám xét căn nhà 116 Bùi Thị Xuân, P. Xuân An, TP.Phan Thiết D.T

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 sáng 6.1, Công an P.Xuân An (TP.Phan Thiết) cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an Bình Thuận phối hợp với Công an Q.12 (TP.HCM) kiểm tra căn nhà 116 Bùi Thị Xuân, P.Xuân An, do nghi ngờ nơi đây có dấu hiệu in ấn, sản xuất tiền giả trong một vụ án ở TP.HCM.

Phát hiện công an đến kiểm tra, Trương Ngọc Th. đã ngoan cố không mở cửa, dùng bình hơi cay xịt vào lực lượng chức năng và dùng súng (loại bắn pháo chỉ tạo ra tiếng nổ) bắn vào lực lượng bên ngoài, sau đó cố thủ bên trong căn nhà.

Được vận động, thuyết phục nhưng Trương Ngọc Th. không chấp hành, còn đốt nhiều đồ vật trong căn nhà nghi là tang vật của vụ án để phi tang.

Máy in thu giữ được trong căn nhà CÔNG AN BÌNH THUẬN

Sau đó, Công an TP.Phan Thiết phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của Công an Bình Thuận phá khóa cửa căn nhà, xông vào khống chế, bắt giữ Trương Ngọc Th. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật trong căn nhà như máy in cao cấp, các tờ tiền nghi là tiền giả bị cháy, để phục vụ điều tra.

Căn nhà này Trương Ngọc Th. thuê ở hơn 3 tháng nay. Hiện nghi phạm Trương Ngọc Th. đã được bàn giao cho Công an Q.12 (TP.HCM) thụ lý điều tra theo thẩm quyền.