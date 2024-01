Công an khám xét căn nhà nghi sản xuất tiền giả ở Phan Thiết

Theo nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an Q.12 (thuộc Công an TP.HCM) phối hợp Công an TP.Phan Thiết, Công an P.Xuân An tiến hành kiểm tra đột xuất căn nhà số 116 đường Bùi Thị Xuân (thuộc P.Xuân An, TP.Phan Thiết) vì nghi vấn nơi đây có dấu hiệu sản xuất tiền giả.

Đây là quá trình mở rộng điều tra của Cơ quan CSĐT Công an Q.12 đối với các nghi can có hành vi sản xuất và tiêu thụ tiền giả mà đơn vị này đang thụ lý điều tra.

Tuy nhiên, việc kiểm tra của cơ quan chức năng gặp phải sự chống trả của những người bên trong căn nhà này. Khi phát hiện công an đến kiểm tra, người bên trong căn nhà không hợp tác, đóng khóa trái cửa, đốt đồ đạc trong nhà hòng phi tang vật. Bên trong căn nhà phát ra tiếng nổ nhưng chưa rõ tiếng nổ gì.

Công an đang phong tỏa căn nhà tại P.Xuân An, TP.Phan Thiết nghi có các dấu hiệu in và tiêu thụ tiền giả D.T.

Khi biết người trong căn nhà không hợp tác, Công an TP.Phan Thiết đã phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khống chế để vào bên trong nhà kiểm tra. Quá trình kiểm tra bên trong, công an phát hiện nhiều tang vật có dấu hiệu liên quan đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ tiền giả. Bước đầu xác định, căn nhà trên do T.N.T ( 27 tuổi, trú H.Đức Linh, Bình Thuận) thuê để ở từ nhiều tháng nay.

Hiện lực lượng công an vẫn đang tiến hành phong tỏa để khám xét bên trong căn nhà.

Lãnh đạo Công an TP.Phan Thiết xác nhận vẫn đang phối hợp Công an TP.HCM tiến hành phong tỏa căn nhà để khám xét nhưng không cho biết nội dung vụ việc.