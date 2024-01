Vụ bắt giữ 1 người nghi in tiền giả: Pháp luật quy định sao về tiền giả?

Như Thanh Niên thông tin, sáng 6.1, Công an Q.12 TP.HCM phối hợp Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) khám xét căn nhà trên đường Bùi Thị Xuân, P.Xuân An (TP.Phan Thiết), do nghi vấn nơi đây có liên quan đến sản xuất và tiêu thụ tiền giả.

Bắt giữ nghi phạm liên quan đường dây làm tiền giả tại Phan Thiết

Khi công an đến kiểm tra, Trương Ngọc Th. không mở cửa, dùng bình hơi cay xịt vào lực lượng chức năng và dùng súng (loại bắn pháo chỉ tạo ra tiếng nổ) bắn vào lực lượng bên ngoài, sau đó cố thủ bên trong căn nhà. Th. còn đốt nhiều đồ vật trong căn nhà nghi là tang vật của vụ án.

Căn nhà này Th. thuê ở hơn 3 tháng nay. Hiện Th. đã được bàn giao cho Công an Q.12 (TP.HCM) thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Vậy pháp luật quy định sao về việc sản xuất tiền giả và chống người thi hành công vụ?

Sản xuất tiền giả có thể bị phạt tù chung thân

Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Mai Thanh Bình, Công ty luật TNHH Mai Thanh Bình, phân tích theo điều 17 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì Ngân hàng Nhà nước là cơ quan duy nhất phát hành tiền giấy, tiền kim loại của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối với hành vi sản xuất, tiêu thụ tiền giả, tùy theo mức độ mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan chức năng khám xét căn nhà tại TP.Phan Thiết D.T

Về trách nhiệm hình sự, tại điều 207 bộ luật Hình sự quy định về hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả thì tùy theo mức độ hành vi phạm tội, mà người vi phạm có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Mức cao nhất cho tội danh này là tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Về xử phạt hành chính, căn cứ điều 31 Nghị định 88 năm 2019, tùy theo hành vi vi phạm, người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ từ 5 - 50 triệu đồng. Đồng thời, tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện thực hiện hành vi vi phạm, buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm, buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như: buộc đóng dấu, bấm lỗ tiền giả theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước; buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm; buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được...

Mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Chống người thi hành công vụ có thể bị phạt 7 năm tù

Cũng theo luật sư Bình, người có hành vi chống người thi hành công vụ sẽ bị xử lý dưới 2 hình thức là truy cứu trách nhiệm hình sự và bị xử phạt vi phạm hành chính.

"Người thi hành công vụ" được hiểu là người được Nhà nước hoặc các tổ chức xã hội khác giao cho những nhiệm vụ, quyền hạn nhất định trong các lĩnh vực nhất định và đang thực hiện nhiệm vụ của mình.

Người nào có hành vi chống người thi hành công vụ, tùy theo tính chất và mức độ của hành vi thì có thể bị xử phạt hành chính từ 4 - 8 triệu đồng (điều 21 Nghị định 144 năm 2022). Riêng đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền lên đến gấp 2 lần.

Còn người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Nếu phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên… thì có thể bị tới 7 năm tù, tùy theo hành vi vi phạm của mình (điều 330 bộ luật Hình sự, tội chống người thi hành công vụ).