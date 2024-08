Khởi tố nhóm thanh thiếu niên cướp tài sản sau khi xô xát với người đi đường

Ngày 27.8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 bị can đang trong độ tuổi thanh thiếu niên để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Các bị can đều ở H.Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương), cụ thể: Nguyễn Văn M. (16 tuổi, trú tại thôn Tất Thượng, xã Cộng Lạc); Nguyễn Ngọc T. (16 tuổi, trú tại thôn Như Lâm, xã Phượng Kỳ); Nguyễn Văn D. (15 tuổi) và Hà Minh Ngh. (16 tuổi) cùng trú tại xã Nguyên Giáp.

Riêng Hà Minh Ngh. đang được cho tại ngoại để điều trị cánh tay bị gãy do tự ngã xe.

Nhóm 4 bị can là thanh thiếu niên tại cơ quan CSĐT CÔNG AN CUNG CẤP

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 19 giờ 40 ngày 6.8, em B.T.H (17 tuổi) điều khiển xe máy biển số 15K1-345.65 chở anh B.T.N (19 tuổi, trú cùng xã Vinh Quang, H.Vĩnh Bảo) đi hướng từ ngã tư Nhân Giả về QL10 thì gặp 4 thanh thiếu niên trên điều khiển 1 xe máy màu đen đi ngược chiều. Sau đó 2 nhóm thanh niên xảy ra xô xát và B.T.H bị lấy đi xe máy.

Sau khi nhận được tin trình báo, Công an H.Vĩnh Bảo đã tập trung lực lượng để điều tra, xác minh, làm rõ. Đến ngày 11.8, Công an H.Vĩnh Bảo đã phối hợp với Công an H.Tứ Kỳ bắt giữ cả 4 bị can kể trên.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Bảo điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.