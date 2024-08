Sóc Trăng: Tạm giữ hình sự 3 nghi phạm cướp tài sản

Ngày 21.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TX.Vĩnh Châu, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Dương Trường Khang (24 tuổi), Sơn Hoàng Tài (19 tuổi, cùng ở xã Vĩnh Hiệp, TX.Vĩnh Châu) và Nguyễn Đình Lộc (21 tuổi, ở xã Gia Hòa 1, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Các nghi phạm Tài, Khang và Lộc (từ trái sang) tại cơ quan công an CTV

Khoảng 8 giờ ngày 17.8, Công an xã Vĩnh Hiệp nhận tin báo của ông N.S.N (40 tuổi, ở xã Dương Quan, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) về việc bị nhiều người chặn xe cướp tài sản.

Theo ông N., khoảng 7 giờ cùng ngày, ông được anh N.T.T (37 tuổi, ở H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) chạy xe máy chở đi gặp người bạn để giải quyết công việc. Khi đến đoạn đường nông thôn thuộc ấp Tân Lập, xã Vĩnh Hiệp, TX.Vĩnh Châu thì bị một nhóm thanh niên hơn 10 người chặn đầu xe, đe dọa, cướp 1 điện thoại di động và 18 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Hiệp nhanh chóng phối hợp Công an TX.Vĩnh Châu đến hiện trường xác minh, làm rõ. Qua điều tra ban đầu, công an mời 9 người có liên quan lên trụ sở làm rõ.

Qua làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TX.Vĩnh Châu xác định Khang, Tài và Lộc trực tiếp thực hiện hành vi cướp tài sản của ông N., nên ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra. Đồng thời, kêu gọi 6 nghi phạm còn lại nhanh chóng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.