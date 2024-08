Cà Mau: Khen thưởng lực lượng triệt phá băng trộm cắp đường sông

Ngày 16.8, ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong đấu tranh, triệt phá các đối tượng trộm cắp tài sản đường sông chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.



Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tặng giấy khen 2 cá nhân có thành tích trong phá án. Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, việc phá án của Công an Cà Mau là một trong những thành tích chào mừng 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2024).

Ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích phá án CACC

Trước đó, xuất phát từ tình hình trộm, cướp trên các tuyến sông và trộm đột nhập vào nhà dân diễn diễn biến phức tạp, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự lập chuyên án gồm lực lượng các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện Phú Tân, Cái Nước, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển.

Ngay khi được thành lập, chuyên án tập trung lực lượng, đi sâu nắm tình hình trong dân, rà soát, lên danh sách từng cá nhân có tiền án, tiền sự về các hành vi trộm cắp tài sản, cướp tài sản, cũng như các đối tượng có biểu hiện hoạt động hiện hành trộm cắp tài sản.

Tang vật thu được tại nhà các nghi can của vụ trộm CACC

Đến ngày 12.8, lực lượng làm nhiệm vụ đồng loạt phá án, bắt giữ 6 nghi phạm trộm cắp tài sản và 3 nghi phạm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cụ thể, qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát Công an tỉnh Cà Mau phát hiện Đỗ Văn An (41 tuổi) và Phạm Nhật Duy (24 tuổi, cùng ngụ H.Phú Tân, Cà Mau) và đồng phạm có hành vi trộm cắp tài sản với thủ đoạn dùng phương tiện vỏ composite gắn máy xe công suất lớn, di chuyển trên các tuyến sông tìm kiếm vỏ lãi, máy nổ, ca nô, tài sản trên phương tiện của người dân để trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, các đối tượng sử hung khí mang theo để chống trả, tẩu thoát.

Cơ quan công an xác định nghi can Đỗ Văn An cầm đầu băng nhóm trộm cắp tài sản CACC

Như Thanh Niên đã thông tin, Công an H.Phú Tân (Cà Mau) đã tạm giữ hình sự 6 nghi phạm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và cướp tài sản, gồm: Đỗ Văn An (41 tuổi), Phạm Nhật Duy (24 tuổi), Trương Hùng Lĩnh (24 tuổi), Đặng Văn Phụng (26 tuổi), Phan Văn Phận (32 tuổi, cùng ngụ H.Phú Tân) và Trần Hoàng Anh (47 tuổi, ngụ H.Cái Nước, Cà Mau) cùng 3 nghi phạm để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhóm nghi phạm đã trộm ca nô, vỏ lãi, máy nổ; đột nhập nhà ven sông trộm cắp tài sản; khống chế ngư dân đi đánh bắt vào ban đêm để cướp máy nổ, điện thoại, ngư cụ... Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã chứng minh được từ ngày 26.6 - 12.8, nhóm 6 nghi phạm thực hiện 1 vụ cướp tài sản và 5 vụ trộm. Ước tính tài sản cướp và trộm hơn 400 triệu đồng.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã chứng minh được các đối tượng thực hiện liên tục 1 vụ cướp tài sản và 5 vụ trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ gồm: 14 đầu máy xe; 6 vỏ composite; 13 dàn cầu máy nổ; 2 súng tự chế; 1 thước ngắm súng; 451 viên đạn chì; 6 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.