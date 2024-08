Tạm giữ hình sự 8 nghi phạm cướp tài sản của người đi đường

Ngày 8.8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối 8 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 30.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hưng Yên tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Công an P.Hiến Nam (TP.Hưng Yên) về việc trưa cùng ngày, Công an P.Hiến Nam nhận được đơn trình báo của công dân Bùi Q.V (trú tại xã Đức Thắng, H.Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) trình báo với nội dung bị cướp tài sản.

Các nghi phạm cướp xe máy của người đi đường đã bị tạm giữ hình sự CÔNG AN CUNG CẤP

Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 28.7, Vũ G.T (trú tại xã Cương Chính, H.Tiên Lữ) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave alpha chở V. tới TP.Hưng Yên chơi. Đến khu vực đường Nguyễn Văn Linh, V. và T. bị một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, mặc đồ đen, đeo khẩu trang, sử dụng dao, gạch, gậy và vỏ chai bia chặn đánh.

Hoảng sợ, V. và T. bỏ lại xe máy rồi bỏ chạy. Khoảng 3 phút sau, thấy nhóm thanh niên rời đi, V. và T. đi ra thì không thấy xe. Theo V. trình bày, trị giá chiếc xe máy trên khoảng 20 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hưng Yên đã tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh vụ việc, truy tìm các đối tượng có liên quan. Đến ngày 1.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hưng Yên đã xác định và triệu tập 8 đối tượng lên làm việc.

Các đối tượng này có độ tuổi rất trẻ, từ 16 - 21 tuổi (cùng trú tại H.Ân Thi, Hưng Yên). Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận hành vi sử dụng dao, gậy và vỏ chai bia để đe dọa, đuổi đánh V. và T. Khi V. và T. bỏ xe máy lại, các đối tượng đã lấy chiếc xe mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.