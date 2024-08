Cướp tài sản ở bãi biển Phú Quốc, bị bắt khi vào Rạch Giá lẩn trốn

Chiều 2.8, một lãnh đạo Công an TP.Phú Quốc cho biết, sau khi biết được nghi phạm dùng dao cướp tài sản con trai mình bị bắt giữ, chị Bông Thị Mỹ Phượng (38 tuổi, ngụ P.Dương Đông, TP.Phú Quốc, mẹ của S.T.D), đã đến cảm ơn Công an TP.Phú Quốc. Chị Phượng xúc động cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, con trai chị được đưa đến bệnh viện điều trị. Lãnh đạo Công an TP.Phú Quốc đã đến thăm hỏi, động viên và cho biết đang cử lực lượng quyết liệt truy bắt hung thủ. Đến rạng sáng 2.8, gia đình chị Phượng biết Công an TP.Phú Quốc bắt giữ nghi phạm. Chị Phượng cảm ơn Công an TP.Phú Quốc đã quyết liệt, truy bắt nhanh hung thủ, đảm bảo an ninh trật tự trên đảo Phú Quốc để người dân an tâm làm ăn, sinh sống.