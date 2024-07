Bình Phước: Bắt giữ nghi phạm dùng dao đâm tài xế xe ôm, cướp tài sản

Chiều 30.7, Công an H.Bù Đốp (Bình Phước) cho biết, cơ quan này vừa bắt khẩn cấp nghi can Lai Văn Phát Nhật Trường (31 tuổi, ngụ TX.Phước Long, Bình Phước) để điều tra vụ dùng dao đâm tài xế xe ôm để cướp tài sản, xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 29.7, Trường thuê xe ôm của ông Nguyễn Văn Khải (57 tuổi, ngụ TP.HCM), đi từ ngã tư Bình Phước (TP.HCM) về H.Bù Đốp.

Đến khoảng hơn 0 giờ ngày 30.7, khi đi đến đoạn đường vắng thuộc khu vực xã Phước Thiện (H.Bù Đốp), Trường đã bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào người ông Khải hòng giết người này để cướp tài sản.

Lai Văn Phát Nhật Trường tại cơ quan công an CTV

Mặc dù bị đâm trọng thương nhưng ông Khải vẫn cố gắng chống cự, kêu cứu khiến Trường sợ hãi, bỏ chạy. Sau khi nhận tin báo từ nạn nhân, Công an H.Bù Đốp phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước đã bắt được Trường sau khoảng nửa ngày gây án. Tại cơ quan công an, Trường đã thừa nhận hành hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc dùng dao đâm tài xế xe ôm, cướp tài sản đang được Công an H.Bù Đốp điều tra, làm rõ.