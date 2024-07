Bình Phước: Lốc xoáy làm nhiều trụ điện dọc đường ĐT 741 bị ngã đổ

Ngày 25.7, ông Lê Tấn Quang, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Phước cho biết, đơn vị này đang nỗ lực khắc phục sự cố nhiều trụ điện trung thế dọc đường ĐT 741, đoạn qua xã Bình Tân (H.Phú Riềng) bị gãy đổ, ngã xuống đường do lốc xoáy, gây mất điện nhiều khu vực.



Vào khoảng 14 giờ cùng ngày, mưa kèm lốc xoáy xảy ra trên đường ĐT 741, đoạn qua xã Bình Tân (H.Phú Riềng) khiến một trụ điện trung thế gãy ngang thân. Ngay sau đó, 5 trụ điện khác cũng bị ngã đổ xuống đường ĐT 741. Sự việc bất ngờ khiến một số khu vực lân cận thuộc H.Phú Riềng bị mất điện.

Mưa kèm lốc xoáy khiến nhiều trụ điện bị gãy, đổ C.T.V

Sau khi nắm được thông tin, Điện lực tỉnh Bình Phước đã cử hàng chục công nhân xuống hiện trường khắc phục sự cố. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, nhiều khu vực bị ảnh hưởng vẫn chưa có điện trở lại.

Trụ điện bị ngã xuống hướng mặt đường ĐT 741 gây nguy cơ mất an toàn giao thông C.T.V

Do các trụ điện bị gãy đổ xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nên lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cũng đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông đối với các phương tiện đi qua đoạn tuyến này.

Sự cố đang được Công ty điện lực Bình Phước khắc phục C.T.V

Đoạn đường sự cố gãy đổ trụ điện trung thế tạm thời được lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Phước ngăn lại, để đảm bảo an toàn trong thời gian công nhân điện lực khắc phục sự cố C.T.V

Cơ quan chức năng đang xử lý, làm rõ sự cố nhiều trụ điện trung thế dọc đường ĐT 741 bị gãy đổ sau cơn mưa kèm lốc xoáy.