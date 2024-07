Tiền Giang: Bắt bị can xịt hơi cay cướp tài sản, từng gây án nhiều lần

Ngày 18.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Cái Bè (Tiền Giang) cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Trung Hậu (26 tuổi, ở H.Cái Bè) về hành vi "Cướp tài sản".

Bị can Huỳnh Trung Hậu tại cơ quan điều tra B.B.

Theo hồ sơ của Công an H.Cái Bè, tháng 2.2024, công an tiếp nhận tin báo của một phụ nữ ở xã Hậu Thành (H.Cái Bè) bị 1 người đột nhập vào nhà, dùng bình xịt hơi cay khống chế, đe dọa cướp hơn 16 triệu đồng. Công an H.Cái Bè khẩn trương điều tra, đến ngày 4.7, lực lượng chức năng xác định nghi phạm và bắt giữ Huỳnh Trung Hậu.

Tại Cơ quan điều tra Công an H.Cái Bè, Hậu khai đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Khuya 17.2, Hậu điều khiển xe máy đi lòng vòng trên các tuyến đường tìm tài sản để trộm. Khi đến ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành thì đột nhập vào nhà có 1 phụ nữ và thực hiện hành vi cướp tài sản.

Qua điều tra mở rộng, Hậu còn khai nhận thực hiện 1 vụ cướp giật và 4 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn H.Cái Bè.