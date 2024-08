Băng trộm nhí phá két sắt, trộm cắp tài sản hơn 200 triệu đồng

Ngày 13.8, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa vào cuộc điều tra làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại trên địa bàn, trong đó có một vụ trộm cắp két sắt với tổng giá trị tài sản hơn 200 triệu đồng.



Các nghi phạm gồm N.V.A.T (15 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc), P.G.K (ngụ P.An Hải Tây), L.C.H (cùng 16 tuổi), N.H.A.K (13 tuổi, cùng ngụ P.Mân Thái, cùng Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 12.8, Công an Q.Ngũ Hành Sơn nhận được trình báo về vụ trộm cắp tài sản tại ngôi nhà trên đường An Dương Vương (P.Mỹ An), tài sản bị trộm cắp gồm tiền mặt và dây chuyền vàng với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Tang vật két sắt và dây chuyền vàng thu hồi được NGUYỄN TÚ

Công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, phối hợp Đội Kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường, qua điều tra, thu thập được chứng cứ về một nhóm 4 nghi phạm đột nhập.

Nhóm trộm cắp này có nhiều đặc điểm trùng với nhóm từng gây án tại khu phố Tây An Thượng (P.Mỹ An), trộm cắp tại Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng).

Công an quận đã tung lực lượng truy xét nóng, ngay trong ngày 12.8 đã bắt giữ được N.V.A.T và L.C.H, 2 nghi phạm còn lại đến ngày 13.8 cũng bị bắt là P.G.K và N.H.A.K.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận, khoảng 1 giờ ngày 12.8, 4 nghi phạm rủ nhau đi tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp. H. điều khiển xe máy Honda Wave Alpha (không rõ BS) chở T., P.G.K điều khiển xe Honda Wave Alpha (không rõ BS) chở N.H.A.K.

Khi đến địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn, nhóm này đột nhập một cửa hàng kem đường Đỗ Bá (P.Mỹ An), trộm cắp tiền trong két ở quầy thu ngân. Sau đó, vào khoảng 3 giờ 20 phút cùng ngày, nhóm trộm cắp đột nhập ngôi nhà trên đường An Dương Vương, lấy két sắt mang đến ngã tư An Dương Vương - Hàm Tử đập phá, trộm tiền mặt nhưng không biết có sợi dây chuyền vàng còn trong két.

Cơ quan điều tra đã truy tìm tang vật, thu hồi két sắt và sợi dây chuyền vàng còn sót lại.

Nhóm này khai nhận thêm, ngày 30.7, đã cùng H.G.B (16 tuổi, ngụ P.Thọ Quang), B.H.N (17 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) đập phá một siêu thị trên đường An Thượng 2 (P.Mỹ An).

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra các vụ việc.