Xét xử 5 cựu cán bộ công an Hà Nội vào Đà Nẵng tự ý bắt người

Chiều 6.8, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm 5 bị cáo là cựu cán bộ Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) vào TP.Đà Nẵng bắt người. HĐXX tuyên phạt cả 5 bị cáo phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ người trái pháp luật và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Phan Anh Tú (44 tuổi, cựu Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp) 9 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ người trái pháp luật; các bị cáo là cựu cán bộ điều tra Đội Điều tra tổng hợp gồm Hà Ngọc Sơn (39 tuổi) lãnh 3 năm tù, Nguyễn Hoàng Anh (30 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Đào Hải Sơn (29 tuổi) 2 năm 6 tháng tù, Đỗ Công Sơn (30 tuổi) 9 tháng tù nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách 1 năm 6 tháng, cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ người trái pháp luật và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo trước tòa NGUYỄN TÚ

Theo cáo trạng, ngày 28.11.2022, Công an Q.Đống Đa nhận đơn của Thới Minh Nhật, là bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Công an Q.Đống Đa đang điều tra, tố cáo Nguyễn Tạ Phi Long ở TT.Trà Xuân (H.Trà Bồng, Quảng Ngãi) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

Công an Q.Đống Đa đã chuyển đơn đến Công an TP.Đà Nẵng để giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên Tú vì động cơ cá nhân đã không chấp hành.

Phan Anh Tú chỉ đạo Nguyễn Hoàng Anh viết phiếu đề xuất đi công tác tại TP.Đà Nẵng từ ngày 4.12.2022, trong phiếu đề xuất ghi mục đích nhằm xác minh nguồn tin tội phạm về vụ mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Đào Hải Sơn đang được phân công thực hiện.

Tú yêu cầu Hoàng Anh lập nhóm Zalo "Đà Nẵng" gồm 6 bị cáo để nhận thông tin chỉ đạo từ Tú và báo cáo tình hình.

Trong thời gian này, Phan Anh Tú đã chỉ đạo các bị cáo bắt giữ người trái pháp luật đối với Nguyễn Tạ Phi Long, Trần Hải Danh, Lê Bùi Thái Dương từ ngày 4.12.2022 đến 8.12.2022 tại TP.Đà Nẵng tại một số khách sạn tại TP.Đà Nẵng.

Cũng trong thời gian này, Nguyễn Hoàng Anh, Hà Ngọc Sơn, Đào Hải Sơn đã thu giữ vàng của Nguyễn Tạ Phi Long và bán được 361,78 triệu đồng.

Các bị cáo Nguyễn Hoàng Anh, Hà Ngọc Sơn, Đào Hải Sơn đã bàn nhau và chiếm đoạt số tiền trên, thống nhất chia nhau mỗi người 100 triệu đồng, số tiền hơn 60 triệu đồng dùng chi tiêu chung.

Nguyễn Tạ Phi Long bỏ trốn được và trình báo Công an TP.Đà Nẵng, Phan Anh Tú chỉ đạo các bị cáo hủy bỏ nhóm Zalo nhằm tiêu hủy chứng cứ liên quan hành vi phạm tội.