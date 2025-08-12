Bác sĩ dỏm 'vẽ bệnh moi tiền': Đình chỉ Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng

Ngày 12.8, Sở Y tế TP.Đà Nẵng có công văn khẩn gửi Công an TP.Đà Nẵng, UBND P.Hải Châu, Công an P.Hải Châu đề nghị phối hợp theo dõi, giám sát để đảm bảo Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng tuân thủ quyết định đình chỉ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Sở Y tế TP.Đà Nẵng, vào ngày 11.8, Sở đã ban hành quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động của Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng (địa chỉ 180 Trần Phú, P.Hải Châu, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là bác sĩ Lê Hồng Hải).

Lý do bị đình chỉ hoạt động, phòng khám không bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 52 luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 9.1.2023. Thời hạn đình chỉ 4 tháng.

Điều kiện để được tiếp tục hoạt động, phòng khám được Sở Y tế chấp thuận bằng văn bản về việc khắc phục các tồn tại đã được chỉ ra trước đó.

Sau thời hạn đình chỉ, nếu phòng khám không hoàn thành việc khắc phục các nội dung yêu cầu tại quyết định này, Sở Y tế TP.Đà Nẵng thực hiện thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết thêm, liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã điều tra, công bố các quyết định khởi tố vụ án "lừa dối khách hàng" xảy ra tại Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng.

Ngày 14.7, Sở Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động của Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng.

Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng với loạt vi phạm về hành chính lẫn hình sự đã bị đình chỉ toàn bộ hoạt động ẢNH: HOÀNG SƠN

Qua kiểm tra, phòng khám có 6 hành vi vi phạm quy định pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm.

Cụ thể, phòng khám này không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ cam kết hoặc phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải trong đăng ký môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận; không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định; bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định; không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định; không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn; không thực hiện quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước.

Do đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng quyết định xử phạt tổng cộng 148,5 triệu đồng đối với các hành vi trên. Trong đó, xử phạt nặng nhất (số tiền 90 triệu đồng) đối với hành vi vi phạm bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Trước đó, tối 15.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng để bác sĩ dỏm hù dọa, "chặt chém" bệnh nhân, "vẽ bệnh moi tiền", chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng của hơn 80 bị hại.