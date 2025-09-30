Quảng Ngãi: Khởi tố, bắt tạm giam nữ giám đốc Công ty Lý Tuấn

Chiều 30.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Phạm Thị Minh Lý (51 tuổi, ở xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn (Công ty Lý Tuấn).

Công an đọc lệnh khám nhà bà Phạm Thị Minh Lý, Giám đốc Công ty Lý Tuấn ẢNH: ĐÌNH MẠNH

Ngày 29.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Minh Lý để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 2, Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Công an khám xét nhà Giám đốc Công ty Lý Tuấn, thu nhiều thùng tài liệu ẢNH: ĐÌNH MẠNH

Trước đó, ngày 28.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất về việc phát hiện Công ty Lý Tuấn có hành vi bốc xúc, vận chuyển đất, đá của Nhà nước ra khỏi bãi tập kết Phi Long (thuộc xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành điều tra, xác minh và xác định từ ngày 8.7 đến ngày 15.7, lợi dụng việc đất, đá của Nhà nước chứa trong bãi tập kết Phi Long do Công ty Lý Tuấn thuê nên bà Phạm Thị Minh Lý đã chỉ đạo nhân viên trong công ty điều khiển ô tô, xe máy xúc đến bãi tập kết Phi Long bốc xúc, vận chuyển hàng nghìn khối đá hộc bán cho nhiều công ty.

Xe của Công ty Lý Tuấn ra vào bãi chứa Phi Long ẢNH: CẨM ÁI

Dù bà Lý biết đất, đá trong bãi chứa Phi Long không phải là tài sản của công ty mình nhưng vẫn bốc xúc, vận chuyển mang ra bên ngoài bán cho nhiều công ty với giá trị nguyên liệu hàng trăm triệu đồng.

Dính nhiều vi phạm

Công ty Lý Tuấn hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, vận tải, xây dựng và từng nhiều lần bị xử lý sai phạm. Doanh nghiệp này cũng từng được nhắc đến trong vụ tai nạn chìm tàu trên vùng biển đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) khiến 4 người tử vong.

Liên quan đến khoáng sản, vào tháng 4.2024, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Đoàn Kinh tế Quốc phòng Tam Quang và Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà kiểm tra việc tập kết khoáng sản tại cảng quân sự Kỳ Hà. Kết quả, phát hiện khối lượng lớn đá có nguồn gốc từ Quảng Ngãi do Công ty Lý Tuấn vận chuyển từ đá dư thừa của dự án Khu liên hợp sản xuất thép Hòa Phát Dung Quất.

Công ty Lý Tuấn khai thác đất tại mỏ đất Dông Cây Dừa ẢNH: HẢI PHONG

Sau đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị xử lý. Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi (nay là Sở NN-MT) cũng báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo xác minh trách nhiệm đối với hơn 167.300 m³ đá không có hóa đơn, chứng từ do Công ty Lý Tuấn vận chuyển, tập kết trái quy định tại cảng quân sự Kỳ Hà (nay thuộc TP.Đà Nẵng).

Năm 2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã xử phạt vi phạm hành chính gần 1 tỉ đồng đối với Công ty Lý Tuấn vì khai thác khoáng sản trái phép tại mỏ đất Dông Cây Dừa (xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn cũ, nay là xã Bình Sơn). Đồng thời, công ty này bị truy thu hơn 258 triệu đồng tiền thu lợi bất hợp pháp và đình chỉ hoạt động khai thác trong 10 tháng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.