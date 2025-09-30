Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Quảng Ngãi: Khởi tố 35 người liên quan đến ma túy tại quán karaoke Venus

Hải Phong
Hải Phong
30/09/2025 18:39 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố 35 người liên quan đến ma túy tại quán karaoke Venus.

Ngày 30.9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 35 bị can về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Venus.

Quảng Ngãi: Khởi tố 35 người liên quan đến ma túy tại quán karaoke Venus - Ảnh 1.

Công an đưa những người liên quan về trụ sở sau khi khám xét quán karaoke Venus

ẢNH: HẢI PHONG

Trước đó, rạng sáng 15.9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ kiểm tra quán karaoke Venus. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 79 người dương tính với chất ma túy trong 10 phòng hát.

Ngay sau khi kiểm tra, khu vực quanh quán karaoke Venus bị phong tỏa nhiều lớp. Lực lượng cảnh sát được huy động tham gia điều tiết phương tiện, hạn chế ùn tắc giao thông trên tuyến đường ven sông Trà Khúc.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng 15.9, hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung quanh khu vực để theo dõi. Cứ khoảng 10 - 20 phút, công an lại đưa một nhóm khách từ quán karaoke ra ngoài, lần lượt áp giải lên xe chuyên dụng chở về trụ sở để phục vụ điều tra.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của từng bị can và các hành vi liên quan.

