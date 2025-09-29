Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Quảng Ngãi: Ô tô rơi xuống cầu sông Rin, tài xế may mắn thoát nạn

Hải Phong
Hải Phong
29/09/2025 17:54 GMT+7

Né ô tô tải chạy ngược chiều, chiếc ô tô con rơi xuống cầu sông Rin (Quảng Ngãi), xe lật ngửa nhưng tài xế may mắn thoát nạn.

Ngày 29.9, lãnh đạo UBND xã Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến chiếc ô tô con rơi khỏi cầu sông Rin rồi lật ngửa.

Ô tô rơi xuống cầu sông Rin ở Quảng Ngãi , tài xế may mắn thoát nạn - Ảnh 1.

Ô tô lật ngửa sau khi rơi xuống cầu sông Rin, Quảng Ngãi

ẢNH: HOÀI THẠNH

Theo người dân địa phương, tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng nay 29.9. Ô tô con do một người đàn ông điều khiển lưu thông từ xã Sơn Hà đi xã Sơn Tây (Quảng Ngãi), khi đến đầu cầu sông Rin vì tránh một ô tô tải chạy ngược chiều nên bất ngờ lao khỏi cầu, rơi xuống bên dưới cách mép nước khoảng 5 m.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ đưa tài xế ra ngoài. Vụ tai nạn khiến chiếc xe hư hỏng nặng, song nhờ có thắt dây an toàn nên tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Hà, người điều khiển xe là một cán bộ làm việc tại xã Sơn Tây, đang trên đường đến cơ quan. Sau sự cố, tài xế đã thuê xe cẩu đưa phương tiện lên bờ để tự khắc phục hậu quả.

Cầu sông Rin là tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm xã Sơn Hà với nhiều xã miền núi. Tuy nhiên, cây cầu có mặt hẹp, không có lan can nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Nơi đây cũng từng xảy ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc.

Sau 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi vào hôm 26.7. Nguyên nhân xảy ra vụ việc do người đi trên xe tự ý tháo dỡ rào chắn để vượt qua cầu tràn.

