Cùng với hệ thống hệ thống treo (giảm xóc), hệ thống trợ lực lái đóng vai trò quan trọng, giúp việc đánh lái trở nên nhẹ nhàng, chính xác và an toàn hơn. Tuy nhiên, theo thời gian, tùy vào điều kiện địa hình sử dụng ô tô hay thói quen của người lái sẽ khiến hệ thống trợ lực lái gặp vấn đề, thậm chí phát sinh như hư hỏng. Theo các tài xế có kinh nghiệm, tương tự như cách nhận biết các vấn đề liên quan đến phanh, khi phát sinh sự cố, hư hỏng trợ lực lái cũng thường có những dấu hiệu qua âm thanh, độ nặng vô-lăng… để nhận biết.

Tuy nhiên, thực tế không phải bất cứ ai sử dụng ô tô đều có kỹ năng, kiến thức để phát hiện các hệ thống trên xe đang gặp vấn đề. Chính vì vậy, khi hệ thống trợ lực lái trên một chiếc ô tô đang sử dụng có dấu hiệu hư hỏng nhiều tài xế non kinh nghiệm thường không nhận biết được hoặc lơ là, bỏ qua làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn và tốn kém hơn khi khắc phục.

Có nhiều dấu hiệu cảnh báo hệ thống trợ lực lái trên một chiếc ô tô đang sử dụng gặp vấn đề, hư hỏng Ảnh: Hyundai

Dù vậy, để tránh việc hệ thống trợ lực lái hư hỏng nặng ảnh hưởng đến khả năng vận hành, an toàn cũng như phát sinh chi phí sửa chữa, thay thế phụ tùng, linh kiện,… người dùng ô tô nên nắm rõ các dấu hiệu cơ bản khi hệ thống trợ lực lái trên một chiếc ô tô đang gặp vấn đề.

Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo hư hỏng trợ lực lái, người dùng ô tô nên biết:

Vô-lăng đánh lái nặng một cách bất thường

Theo anh Trần Hồng Phúc, kỹ thuật viên của một garage chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô tại phường Thủ Đức, TP.HCM, cảm giác vô-lăng đánh lái nặng bất thường là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất để nhận biết hệ thống trợ lực lái đang gặp vấn đề. Tình trạng này thường xuất hiện khi bơm trợ lực gặp vấn đề, thiếu dầu trợ lực hoặc dây cu-roa dẫn động bị trượt. Nếu người lái phải dùng nhiều lực hơn bình thường để xoay vô-lăng, cần kiểm tra ngay lập tức, tránh nguy cơ mất kiểm soát khi lái xe ở tốc độ cao.

Vô-lăng đánh lái nặng một cách bất thường là dấu hiệu cảnh báo hệ thống trợ lực lái có vấn đề Ảnh: B.H

Âm thanh lạ phát ra khi xoay vô-lăng

Ngoài việc cảm nhận độ nặng vô-lăng, việc có âm thanh lạ như tiếng rít, vo ve hoặc cọt kẹt phát ra khi xoay vô-lăng cũng là dấu hiệu cơ bản cảnh báo hệ thống trợ lực lái đang gặp trục trặc. Nguyên nhân có thể xuất phát từ dầu trợ lực bị xuống cấp, thiếu hoặc rò rỉ. Trong trường hợp nặng hơn, bơm trợ lực có thể đã hỏng, cần thay thế.

Người dùng có thể kiểm tra dầu trợ lực lái thông qua bình chứa trong khoang động cơ. Nếu dầu đổi sang màu đen, có bọt khí hoặc mùi khét, đây là dấu hiệu dầu đã xuống cấp, không còn đảm bảo khả năng bôi trơn và truyền lực. Do đó, cần phải thay dầu trợ lực lại, nếu tiếp tục sử dụng có thể khiến bơm trợ lực nhanh chóng hỏng.

Vô-lăng rung lắc khi đi qua mặt đường xấu, trả lái chậm

Ở điều kiện bình thường, sau khi đánh lái, vô-lăng sẽ tự động trả về vị trí cân bằng. Tuy nhiên, nếu thấy hiện tượng vô-lăng trả chậm, thậm chí rung lắc khi xe di chuyển, đó là dấu hiệu hệ thống trợ lực hoặc trục lái đang có vấn đề. Đây là tình trạng nguy hiểm, dễ gây mất ổn định khi xe vào cua.

Nếu thấy hiện tượng vô-lăng trả chậm, thậm chí rung lắc khi xe di chuyển, đó là dấu hiệu hệ thống trợ lực hoặc trục lái đang có vấn đề Ảnh: B.H

Đèn cảnh báo vô-lăng trên bảng đồng hồ phát sáng

Ngoài các dấu hiệu kể trên, tài xế cũng có thể phát hiện hệ thống trợ lực lái trên ô tô gặp vấn đề thông qua hệ thống đèn cảnh báo. Cụ thể, trên nhiều mẫu ô tô hiện nay, khi hệ thống trợ lực lái gặp sự cố, đèn cảnh báo mang biểu tượng vô-lăng sẽ phát sáng. Đây là tín hiệu trực tiếp từ hệ thống điện tử, người lái không nên bỏ qua. Cần mang xe đến xưởng dịch vụ sửa chữa hoặc các garage chuyên về chăm sóc, bảo dưỡng ô tô để kiểm tra.

Theo các kỹ thuật viên chuyên về ô tô, hệ thống trợ lực lái, dù là thủy lực hay điện đều cần được kiểm tra định kỳ. Với hệ thống trợ lực thủy lực, người dùng cần thay dầu đúng hạn và kiểm tra rò rỉ. Trong khi với trợ lực điện, cần chú ý đến các cảnh báo từ hệ thống điện tử và tình trạng hoạt động của mô-tơ trợ lực. Các chuyên gia khuyến cáo, ngay khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường, tài xế nên đưa xe đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra, khắc phục kịp thời. Việc chủ quan có thể dẫn đến hỏng hóc nặng, chi phí sửa chữa cao và quan trọng hơn là nguy cơ mất an toàn khi lái xe.