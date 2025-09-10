Vì sao nên đánh vô-lăng trả thẳng lái khi đỗ ô tô?

Trong quá trình sử dụng ô tô hàng ngày, không ít tài xế đặc biệt là các tài mới sau khi điều khiển xe vào vị trí đỗ thường để nguyên góc đánh lái mà không trả thẳng vô-lăng, sau đó tắt máy rời khỏi xe. Nhiều người cho rằng việc để nguyên góc đánh lái khi đỗ ô tô là điều bình thường nhưng thực tế hành động nhỏ này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho phương tiện cũng như an toàn trong quá trình sử dụng xe.

Lấy bằng lái, sau đó sở hữu một chiếc KIA Sonet được khoảng 3 tháng, chị Ngô Ái Vân, ngụ phường Cát Lái, TP.HCM cho biết: "Đã không ít lần lùi xe vào chỗ đỗ ô tô ở hầm chung cư rồi tắt máy ra khỏi xe mới thấy chưa trả thẳng vô-lăng, bánh xe bị lệch theo góc lái. Nhìn không được mắt cho lắm nhưng nhiều khi vội công việc nên cũng để vậy, lười điều chỉnh".

Nhiều người cho rằng việc để nguyên góc đánh lái khi đỗ ô tô là điều bình thường nhưng thực tế hành động nhỏ này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro Ảnh: B.H

Tuy nhiên, theo các kỹ thuật viên chuyên bảo dưỡng, sửa chữa ô tô thói quen tưởng chừng vô hại này thực ra cần phải thay đổi để duy trì độ bền của các bộ phận trên xe đặc biệt là hệ thống trợ lực lái. Ngoài ra, còn ảnh hưởng đến một số bộ phận khác của xe cũng như sự an toàn khi sử dụng xe trở lại.

Đỗ ô tô không trả thẳng vô-lăng sẽ làm tăng áp lực lên hệ thống lái, lốp xe

Khi đỗ ô tô bánh xe xoay lệch, sẽ làm tăng áp lực lên hệ thống lái và trục bánh. Anh Huỳnh Quốc Đạt, kỹ thuật viên của một garage chuyên sửa chữa ô tô tại phường An Phú, TP.HCM cho biết: "Nếu vô-lăng bị lệch, góc lái không thẳng khi tắt động cơ, bơm trợ lực lái và phớt sẽ hoạt động dưới áp lực lớn hơn bình thường. Theo thời gian, điều này có thể gây hư hỏng, giảm tuổi thọ hệ thống lái hoặc vô-lăng bị nặng khi sử dụng lại". Nếu để ô tô đỗ lâu ngày, các chi tiết như rô-tuyn, thước lái, lốp xe sẽ bị mòn không đều, thậm chí gây hư hỏng sớm. Việc trả vô-lăng về thẳng lái giúp phân bổ đều tải trọng lên hai bánh trước, giảm áp lực và tăng tuổi thọ linh kiện.

Khi đỗ ô tô, bánh xe vẫn đang xoay lệch, sẽ làm tăng áp lực lên hệ thống lái và trục bánh Ảnh: B.H

Bên cạnh đó, khi vô-lăng bị lệch, góc lái không thẳng cũng khiến tải trọng phân bổ lên lốp trước và hệ thống treo không đều. Điều này, dần dần sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lốp xe, làm nứt nẻ, phồng bề mặt cao su lốp.

Không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ va chạm khi khởi động lại xe

Việc để vô-lăng bị lệch, góc lái không thẳng khi đỗ ô tô còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm, gây mất an toàn khi sử dụng lại xe. Theo đó, khi tài xế lên xe và khởi hành, nếu quên rằng bánh trước vẫn đang đánh lái, xe có thể lao chéo bất ngờ, gây va quẹt với xe khác hoặc vật cản xung quanh. Do đó, việc thẳng lái trước khi tắt máy giúp tài xế chủ động hơn, tránh được tình huống "bẻ cua" ngoài ý muốn ngay khi mới nhích chân ga.

Vô-lăng bị lệch, góc lái không thẳng có thể cản trở việc di dời xe ra khỏi bãi đỗ trong trường hợp xe gặp sự cố Ảnh: B.H

Ngoài ra, nếu ô tô đỗ lâu ngày không sử dụng và gặp sự cố, vô-lăng bị lệch, góc lái không thẳng có thể cản trở việc di dời xe ra khỏi bãi đỗ để khắc phục sự cố. Bánh xe ở vị trí thẳng giúp xe dễ dàng được dịch chuyển, không gây vướng víu cho phương tiện xung quanh.

Do đó, việc đánh vô-lăng trả thẳng lái khi đỗ ô tô nên trở thành một thói quen bắt buộc của mỗi tài xế. Đây là thao tác đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích, không chỉ bảo vệ hệ thống lái, lốp xe, mà còn bảo đảm an toàn, thuận tiện trong quá trình sử dụng hằng ngày.