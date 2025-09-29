Đắk Lắk: Ô tô lao xuống mương, tài xế tử vong

Ngày 29.9, lãnh đạo UBND xã Sơn Thành cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ ô tô lao xuống mương thủy lợi ven QL29 khiến tài xế tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện ô tô BS 78A - 032.76 bị lật ngửa dưới mương thủy lợi bên QL29, đoạn qua địa bàn thôn Tân Mỹ, xã Sơn Thành.

Kiểm tra nhanh, người dân phát hiện tài xế bị kẹt trong ô tô bị lật nên tìm cách ứng cứu và trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi người dân đưa được tài xế trong ô tô ra ngoài thì nạn nhân đã tử vong trước đó.

Ô tô lao xuống mương nước ven QL29, đoạn qua xã Sơn Thành, Đắk Lắk ẢNH: CTV

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tiến hành cẩu ô tô bị lật dưới kênh mương lên bờ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế tử vong trong ô tô là anh N.H.X (24 tuổi, ở thôn Thành An, xã Sơn Thành).

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ ô tô lao xuống mương nói trên.







