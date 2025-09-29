Đắk Lắk: Ô tô lao xuống mương, tài xế tử vong

Ngày 29.9, lãnh đạo UBND xã Sơn Thành cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ ô tô lao xuống mương thủy lợi ven QL29 khiến tài xế tử vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện ô tô BS 78A - 032.76 bị lật ngửa dưới mương thủy lợi bên QL29, đoạn qua địa bàn thôn Tân Mỹ, xã Sơn Thành.
Kiểm tra nhanh, người dân phát hiện tài xế bị kẹt trong ô tô bị lật nên tìm cách ứng cứu và trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi người dân đưa được tài xế trong ô tô ra ngoài thì nạn nhân đã tử vong trước đó.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tiến hành cẩu ô tô bị lật dưới kênh mương lên bờ.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế tử vong trong ô tô là anh N.H.X (24 tuổi, ở thôn Thành An, xã Sơn Thành).
Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ ô tô lao xuống mương nói trên.
