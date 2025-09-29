Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đắk Lắk: Ô tô lao xuống mương, tài xế tử vong

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
29/09/2025 13:12 GMT+7

Người dân phát hiện một chiếc ô tô lao xuống mương thủy lợi trên QL29, đoạn xã Sơn Thành, Đắk Lắk (thuộc H.Tây Hòa, Phú Yên cũ), tài xế bên trong đã tử vong.

Ngày 29.9, lãnh đạo UBND xã Sơn Thành cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ ô tô lao xuống mương thủy lợi ven QL29 khiến tài xế tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện ô tô BS 78A - 032.76 bị lật ngửa dưới mương thủy lợi bên QL29, đoạn qua địa bàn thôn Tân Mỹ, xã Sơn Thành.

Kiểm tra nhanh, người dân phát hiện tài xế bị kẹt trong ô tô bị lật nên tìm cách ứng cứu và trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi người dân đưa được tài xế trong ô tô ra ngoài thì nạn nhân đã tử vong trước đó.

Đắk Lắk: Ô tô lao xuống mương thủy lợi, tài xế tử vong - Ảnh 1.

Ô tô lao xuống mương nước ven QL29, đoạn qua xã Sơn Thành, Đắk Lắk

ẢNH: CTV

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tiến hành cẩu ô tô bị lật dưới kênh mương lên bờ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế tử vong trong ô tô là anh N.H.X (24 tuổi, ở thôn Thành An, xã Sơn Thành).

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ ô tô lao xuống mương nói trên.



Tin liên quan

Hải Phòng: Xe ô tô lao xuống mương, hai người tử vong

Hải Phòng: Xe ô tô lao xuống mương, hai người tử vong

Đang đi trên đường, chiếc ô tô bất ngờ lao xuống mương An Kim Hải khiến 2 người trong xe tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

ô tô lao xuống mương Đắk Lắk tử vong QL29 xã Sơn Thành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận