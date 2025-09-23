Đắk Lắk: Công an mời làm việc với nam thanh niên đánh phụ nữ mang thai

Ngày 23.9, Công an P.Tuy Hòa cho biết đã xác định nhân thân và mời làm việc đối với T.T.Q (25 tuổi, ở P.Bình Kiến, Đắk Lắk). Q. là nam thanh niên trong clip có hành vi đánh phụ nữ mang thai bán tạp hóa trước cổng Bệnh viện đa khoa Phú Yên (ở P.Tuy Hòa, Đắk Lắk - thuộc TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) vào rạng sáng 21.9 khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Theo cơ quan công an, việc mời Q.lên làm việc là để xác minh tin báo của chị L.T.K.N (35 tuổi, ở P.Bình Kiến) về việc chị bị một nam thanh niên đánh tại quán tạp hóa trước cổng Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 22.9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một nam thanh niên mặc áo thun đen, quần jeans có hành vi chửi bới và đánh phụ nữ đang mang thai ngay trước cửa hàng tạp hóa nhỏ gần cổng Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Chửi bới, đánh phụ nữ mang thai ở tiệm tạp hóa

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 21.9, nam thanh niên đến mua 3 gói mì tôm Omachi, khi nghe chủ quán là chị L.T.K.N (35 tuổi, đang mang thai 17 tuần) báo giá 10.000 đồng/gói, tổng cộng 30.000 đồng, thì tỏ thái độ khó chịu và chê “đắt”. Chị N. liền giới thiệu mua mì Hảo Hảo giá 5.000 đồng/gói thì thanh niên này nói "không thích mua".

Khi được chủ quán hỏi lại “có lấy không”, nam thanh niên liền vặn ngược “không lấy thì sao?”. Nhận được câu trả lời của chủ quán “không lấy thì thôi”, nam thanh niên liền buông lời chửi thề, rồi có hành động đánh vào mặt, đạp vào bụng người phụ nữ.

Khi có người đến can ngăn, thanh niên này tiếp tục chửi bới, dùng dép quăng vào người phụ nữ mang thai, đồng thời đòi đánh luôn người đến can ngăn. Sau đó, nam thanh niên này tiếp tục đứng trước quán lớn tiếng chửi bới, gây náo loạn.

T.T.Q tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN P.TUY HÒA

Sau sự việc, chị N. phải nhập viện trong tình trạng động thai nhẹ. Đại diện Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết bệnh nhân được điều trị tại khoa Điều trị theo yêu cầu. Chẩn đoán ban đầu cho thấy chị N. bị tổn thương phần bụng, lưng dưới và chậu hông, thai 17 tuần được theo dõi bình thường.