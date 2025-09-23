Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đắk Lắk: Công an mời làm việc với nam thanh niên đánh phụ nữ mang thai

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
23/09/2025 17:03 GMT+7

Công an P.Tuy Hòa (Đắk Lắk) đã xác định được nhân thân và mời nam thanh niên đánh phụ nữ mang thai bán tạp hóa trước cổng bệnh viện, lên làm việc để xác minh làm rõ vụ hành hung người khác.

Ngày 23.9, Công an P.Tuy Hòa cho biết đã xác định nhân thân và mời làm việc đối với T.T.Q (25 tuổi, ở P.Bình Kiến, Đắk Lắk). Q. là nam thanh niên trong clip có hành vi đánh phụ nữ mang thai bán tạp hóa trước cổng Bệnh viện đa khoa Phú Yên (ở P.Tuy Hòa, Đắk Lắk - thuộc TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) vào rạng sáng 21.9 khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Theo cơ quan công an, việc mời Q.lên làm việc là để xác minh tin báo của chị L.T.K.N (35 tuổi, ở P.Bình Kiến) về việc chị bị một nam thanh niên đánh tại quán tạp hóa trước cổng Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 22.9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một nam thanh niên mặc áo thun đen, quần jeans có hành vi chửi bới và đánh phụ nữ đang mang thai ngay trước cửa hàng tạp hóa nhỏ gần cổng Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Chửi bới, đánh phụ nữ mang thai ở tiệm tạp hóa

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 21.9, nam thanh niên đến mua 3 gói mì tôm Omachi, khi nghe chủ quán là chị L.T.K.N (35 tuổi, đang mang thai 17 tuần) báo giá 10.000 đồng/gói, tổng cộng 30.000 đồng, thì tỏ thái độ khó chịu và chê “đắt”. Chị N. liền giới thiệu mua mì Hảo Hảo giá 5.000 đồng/gói thì thanh niên này nói "không thích mua".

Khi được chủ quán hỏi lại “có lấy không”, nam thanh niên liền vặn ngược “không lấy thì sao?”. Nhận được câu trả lời của chủ quán “không lấy thì thôi”, nam thanh niên liền buông lời chửi thề, rồi có hành động đánh vào mặt, đạp vào bụng người phụ nữ.

Khi có người đến can ngăn, thanh niên này tiếp tục chửi bới, dùng dép quăng vào người phụ nữ mang thai, đồng thời đòi đánh luôn người đến can ngăn. Sau đó, nam thanh niên này tiếp tục đứng trước quán lớn tiếng chửi bới, gây náo loạn.

Công an mời làm việc với nam thanh niên đánh phụ nữ mang thai - Ảnh 2.

T.T.Q tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN P.TUY HÒA

Sau sự việc, chị N. phải nhập viện trong tình trạng động thai nhẹ. Đại diện Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết bệnh nhân được điều trị tại khoa Điều trị theo yêu cầu. Chẩn đoán ban đầu cho thấy chị N. bị tổn thương phần bụng, lưng dưới và chậu hông, thai 17 tuần được theo dõi bình thường.

Tin liên quan

Phẫn nộ clip nam thanh niên chửi bới, đánh phụ nữ mang thai

Phẫn nộ clip nam thanh niên chửi bới, đánh phụ nữ mang thai

Một đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên liên tục chửi bới, thậm chí đánh phụ nữ mang thai bán tạp hóa trước cổng bệnh viện ở Đắk Lắk khiến cộng đồng mạng dậy sóng phẫn nộ.

Khám phá thêm chủ đề

đánh phụ nữ đánh phụ nữ mang thai Đắk Lắk đánh thai phụ hành hung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận