Phẫn nộ clip nam thanh niên chửi bới, đánh phụ nữ mang thai

Đánh phụ nữ mang thai chỉ vì... 3 gói mì tôm

Chiều 22.9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip, ghi cảnh một nam thanh niên mặc áo thun đen, quần jeans có hành vi chửi bới và đánh phụ nữ đang mang thai ngay trước cửa hàng tạp hóa nhỏ gần cổng Bệnh viện đa khoa Phú Yên (ở P.Tuy Hòa, Đắk Lắk; thuộc TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ)

Theo hình ảnh trong clip, vụ việc xảy ra rạng sáng 21.9. Khi đến mua 3 gói mì tôm Omachi, nam thanh niên nghe chủ quán là chị L.T.K.N (35 tuổi, đang mang thai 17 tuần) báo giá 10 ngàn đồng/gói, tổng cộng 30 ngàn đồng, thì tỏ thái độ khó chịu và chê “đắt”.

Nam thanh niên chửi bới, đánh phụ nữ mang thai vì cho rằng bán mì tôm giá đắt ẢNH: CẮT TỪ CLIP

“Anh này hỏi mua mì Omachi, tôi nói giá 10 ngàn đồng/gói, 3 gói là 30 ngàn đồng. Anh ta bảo đắt, tôi còn giới thiệu mì Hảo Hảo giá 5 ngàn đồng/gói nhưng anh ta nói không thích mua", chị N. kể.

Khi được chủ quán hỏi lại “có lấy không”, nam thanh niên liền vặn ngược “không lấy thì sao?”. Nhận được câu trả lời của chủ quán “không lấy thì thôi”, thanh niên này liền buông lời chửi thề, rồi có hành động đánh vào mặt, đạp vào bụng người phụ nữ.

Khi có người đến can ngăn, thanh niên này tiếp tục chửi bới, dùng dép quăng vào người phụ nữ mang thai, đồng thời đòi đánh luôn người đến can ngăn. Sau đó, nam thanh niên này tiếp tục đứng trước quán lớn tiếng chửi bới, gây náo loạn.

Nạn nhân nhập viện, dư luận phẫn nộ

Sau sự việc, chị N. phải nhập viện trong tình trạng động thai nhẹ. Đại diện Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết bệnh nhân được điều trị tại khoa Điều trị theo yêu cầu. Chẩn đoán ban đầu cho thấy chị N. bị tổn thương phần bụng, lưng dưới và chậu hông, thai 17 tuần được theo dõi bình thường.

Chị N. cũng cho biết sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã trình báo lên Công an P.Tuy Hòa. Sau vụ việc người phụ nữ đã phải nhập viện vì bị động thai nhẹ.

Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, chỉ sau vài giờ đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem cùng hàng ngàn bình luận. Phần lớn ý kiến bày tỏ sự bức xúc, cho rằng hành vi chửi bới, đánh phụ nữ mang thai là côn đồ, coi thường pháp luật và không thể chấp nhận.

Chiều 22.9, lãnh đạo Công an P.Tuy Hòa xác nhận đã tiếp nhận trình báo của gia đình chị N. và đang khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc nam thanh niên chửi bới, đánh phụ nữ mang thai.