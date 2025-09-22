Chiều 22.9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip, ghi cảnh một nam thanh niên mặc áo thun đen, quần jeans có hành vi chửi bới và đánh phụ nữ đang mang thai ngay trước cửa hàng tạp hóa nhỏ gần cổng Bệnh viện đa khoa Phú Yên (ở P.Tuy Hòa, Đắk Lắk; thuộc TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ)

Chửi bới, đánh phụ nữ mang thai ở tiệm tạp hóa

Theo hình ảnh trong clip, vụ việc xảy ra rạng sáng 21.9. Khi đến mua 3 gói mì tôm Omachi, nam thanh niên nghe chủ quán là chị L.T.K.N (35 tuổi, đang mang thai 17 tuần) báo giá 10 ngàn đồng/gói, tổng cộng 30 ngàn đồng, thì tỏ thái độ khó chịu và chê “đắt”.