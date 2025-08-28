Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ô tô lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, gia đình 4 người may mắn thoát nạn

Trần Kha
Trần Kha
28/08/2025 11:43 GMT+7

Cả gia đình 4 người may mắn thoát nạn khi chiếc ô tô 7 chỗ tông dải phân cách, lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận (TP.HCM), hư hỏng nặng.

Đến trưa 28.9, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT (PC08) Công An TP.HCM giải quyết xong hiện trường vụ ô tô 7 chỗ tông dải phân cách, lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân cũ) TP.HCM gây ùn ứ xe kéo dài.

Ô tô lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, gia đình 4 người may mắn thoát nạn- Ảnh 1.

Hiện trường lật ô tô 7 chỗ

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, hơn 8 giờ cùng ngày, xe ô tô 7 chỗ (chưa rõ biển số) chạy trên đường Lê Đức Anh, hướng từ vòng xoay An Lạc đi An Sương.

Khi xe đang lên dốc cầu Bình Thuận (phường Bình Hưng Hòa) thì tông bay nhiều mét dải phân cách cứng, gãy trụ biển báo giao thông rồi lật ngửa trên dốc cầu.

Lúc này, 4 người trên ô tô gồm cả tài xế được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài, các nạn nhân may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Sự cố ô tô tông dải phân cách lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận khiến giao thông trên đường Lê Đức Anh hướng đi An Sương ùn ứ, kẹt xe kéo dài nhiều km.

Những người đi trên xe ô tô cho biết, cả 4 người tính luôn tài xế (3 người lớn và 1 trẻ nhỏ) trên xe cùng là người thân trong gia đình. 

Cùng ngày, gia đình này thuê xe tự lái từ quận 6 cũ đến tỉnh Bình Dương cũ) để làm giấy tờ. Khi đến khu vực trên thì xe gặp sự cố tai nạn tông dải phân cách. Tài xế sau đó dùng vải che biển số ô tô tránh người dân hiếu kỳ.

Ô tô lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, gia đình 4 người may mắn thoát nạn- Ảnh 2.

Ùn ứ xe kéo dài trên đường Lê Đức Anh

ẢNH: TRẦN KHA

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến giải quyết hiện trường điều tiết, phân luồng giao thông. Hai xe cẩu được huy động đến tiến hành khắc phục sự cố, di dời phương tiện gặp nạn ra khỏi hiện trường.

Hơn 10 giờ cùng ngày, ô tô 7 chỗ tông dải phân cách lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận được xe cứu hộ di dời đi nơi khác, giao thông trên đường Lê Đức Anh dần ổn định trở lại.

