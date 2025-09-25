Phong tỏa con hẻm điều tra vụ thi thể trẻ sơ sinh bỏ trong thùng carton

Ngày 25.9, Công an phường Trung Mỹ Tây cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại con hẻm đường Nguyễn Ảnh Thủ.

Theo thông tin ban đầu, hơn 9 giờ cùng ngày, người dân sinh sống tại con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, bên hông một siêu thị thuộc phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM, phát hiện một thùng carton có dấu hiệu bất thường.

Con hẻm nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh ẢNH: TRẦN KHA

Khi kiểm tra, người dân bàng hoàng thấy bên trong thùng carton là thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn. Sự việc được trình báo đến cơ quan công an.

Lực lượng Công an phường Trung Mỹ Tây cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là một bé trai sơ sinh, đã tử vong. Khu vực con hẻm lập tức được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin từ cơ quan công an, qua trích xuất camera an ninh tại khu vực, lực lượng chức năng phát hiện một người đã đến đặt thùng carton tại vị trí trên. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất. Thi thể bé trai được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp Công an TP.HCM đang khẩn trương điều tra, làm rõ danh tính người bỏ lại thùng carton cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc trẻ sơ sinh tử vong này.