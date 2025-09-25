Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phong tỏa con hẻm điều tra vụ thi thể trẻ sơ sinh bỏ trong thùng carton

Trần Kha
Trần Kha
25/09/2025 14:13 GMT+7

Người dân tại con hẻm đường Nguyễn Ảnh Thủ (phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM), tá hỏa phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh trong thùng carton nên báo công an.

Ngày 25.9, Công an phường Trung Mỹ Tây cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại con hẻm đường Nguyễn Ảnh Thủ.

Theo thông tin ban đầu, hơn 9 giờ cùng ngày, người dân sinh sống tại con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, bên hông một siêu thị thuộc phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM, phát hiện một thùng carton có dấu hiệu bất thường.

Phong tỏa con hẻm điều tra vụ thi thể trẻ sơ sinh bỏ trong thùng cạc tông - Ảnh 1.

Con hẻm nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh

ẢNH: TRẦN KHA

Khi kiểm tra, người dân bàng hoàng thấy bên trong thùng carton là thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn. Sự việc được trình báo đến cơ quan công an.

Lực lượng Công an phường Trung Mỹ Tây cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là một bé trai sơ sinh, đã tử vong. Khu vực con hẻm lập tức được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin từ cơ quan công an, qua trích xuất camera an ninh tại khu vực, lực lượng chức năng phát hiện một người đã đến đặt thùng carton tại vị trí trên. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất. Thi thể bé trai được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp Công an TP.HCM đang khẩn trương điều tra, làm rõ danh tính người bỏ lại thùng carton cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc trẻ sơ sinh tử vong này.

Giải cứu 11 trẻ sơ sinh trong đường dây mang thai hộ

Giải cứu 11 trẻ sơ sinh trong đường dây mang thai hộ

Theo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), trong đường dây mang thai hộ do một người Trung Quốc cầm đầu, mỗi phụ nữ mang thai hộ được nhận khoảng 300 - 400 triệu đồng/ca. Cảnh sát đã giải cứu 11 trẻ sơ sinh trong đường dây này.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
