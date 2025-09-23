CSGT dùng xe chuyên dụng cứu nguy bé trai 1 tuổi khó thở, tím tái toàn thân

Ngày 23.9, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa kịp thời đưa một bé trai 11 tháng tuổi trong tình trạng khó thở, cơ thể tím tái đi cấp cứu, giúp bé qua cơn nguy hiểm.

CSGT Đồng Nai dùng xe chuyên dụng chở 2 mẹ con cháu bé đi cấp cứu ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trước đó, khoảng 9 giờ 50 cùng ngày, trong lúc tuần tra trên quốc lộ 13, đoạn qua phường An Lộc (thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cũ), tổ công tác phát hiện một người phụ nữ trong tình trạng hoảng loạn, ôm con nhỏ khóc nức nở bên đường. Khi tiếp cận, người mẹ đã ngay lập tức cầu cứu, vì bé P.Q.T. (11 tháng tuổi) đang trong tình trạng khó thở, toàn thân tím tái.

Người mẹ òa khóc vì lo sức khỏe cho con trai ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Xác định tình huống nguy cấp có thể đe dọa tính mạng cháu bé, lực lượng CSGT lập tức đưa hai mẹ con lên xe chuyên dụng, mở còi ưu tiên đưa thẳng đến Phòng khám Đa khoa Khải Nguyên (phường Bình Long), cách hiện trường hơn 2 km. Trên đường di chuyển, cháu bé liên tục khó thở, người mẹ cũng hoảng loạn, òa khóc vì lo sợ.

Ê kíp bác sĩ kịp thời điều trị bé trai ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Nhờ được đưa đến cấp cứu kịp thời, sau hơn 1 giờ điều trị, bé trai đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe tạm thời ổn định. Người mẹ xúc động rơi nước mắt, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng CSGT đã ra tay nhanh chóng, cứu con trai khỏi tình huống khẩn cấp.