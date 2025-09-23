Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

CSGT dùng xe chuyên dụng cứu nguy bé trai 1 tuổi khó thở, tím tái toàn thân

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
23/09/2025 17:28 GMT+7

CSGT Đồng Nai vừa dùng xe chuyên dụng cứu nguy bé trai 1 tuổi trong tình trạng khó thở, người tím tái, được mẹ bế bên đường đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 23.9, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa kịp thời đưa một bé trai 11 tháng tuổi trong tình trạng khó thở, cơ thể tím tái đi cấp cứu, giúp bé qua cơn nguy hiểm.

CSGT dùng xe chuyên dụng cứu nguy bé trai 1 tuổi khó thở, tím tái toàn thân- Ảnh 1.

CSGT Đồng Nai dùng xe chuyên dụng chở 2 mẹ con cháu bé đi cấp cứu

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trước đó, khoảng 9 giờ 50 cùng ngày, trong lúc tuần tra trên quốc lộ 13, đoạn qua phường An Lộc (thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cũ), tổ công tác phát hiện một người phụ nữ trong tình trạng hoảng loạn, ôm con nhỏ khóc nức nở bên đường. Khi tiếp cận, người mẹ đã ngay lập tức cầu cứu, vì bé P.Q.T. (11 tháng tuổi) đang trong tình trạng khó thở, toàn thân tím tái.

CSGT dùng xe chuyên dụng cứu nguy bé trai 1 tuổi khó thở, tím tái toàn thân- Ảnh 2.
CSGT dùng xe chuyên dụng cứu nguy bé trai 1 tuổi khó thở, tím tái toàn thân- Ảnh 3.

Người mẹ òa khóc vì lo sức khỏe cho con trai 

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Xác định tình huống nguy cấp có thể đe dọa tính mạng cháu bé, lực lượng CSGT lập tức đưa hai mẹ con lên xe chuyên dụng, mở còi ưu tiên đưa thẳng đến Phòng khám Đa khoa Khải Nguyên (phường Bình Long), cách hiện trường hơn 2 km. Trên đường di chuyển, cháu bé liên tục khó thở, người mẹ cũng hoảng loạn, òa khóc vì lo sợ.

CSGT dùng xe chuyên dụng cứu nguy bé trai 1 tuổi khó thở, tím tái toàn thân- Ảnh 4.

Ê kíp bác sĩ kịp thời điều trị bé trai

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

CSGT dùng xe chuyên dụng cứu nguy bé trai 1 tuổi khó thở, tím tái toàn thân- Ảnh 5.

Hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Nhờ được đưa đến cấp cứu kịp thời, sau hơn 1 giờ điều trị, bé trai đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe tạm thời ổn định. Người mẹ xúc động rơi nước mắt, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng CSGT đã ra tay nhanh chóng, cứu con trai khỏi tình huống khẩn cấp.

