Siêu thị tung deal giảm giá hơn 1.000 sản phẩm dinh dưỡng mùa tựu trường

Chương trình “Hành trang đến trường tràn đầy năng lượng” được tổ chức với hơn 1.000 sản phẩm dinh dưỡng được giảm giá lên đến 50%

Chuẩn bị năm học mới với hầu bao tiết kiệm nhất

Kết hợp cùng 500 đối tác kinh doanh là các thương hiệu lớn trong lĩnh vực dinh dưỡng học đường, 800 điểm bán của Saigon Co.op bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Co.opOnline, Sense City, Sense Market tiếp tục thu hút phụ huynh học sinh trên toàn quốc đến mua sắm, nhằm chuẩn bị cho con em một năm học đầy đủ nhất với hầu bao tiết kiệm nhất.

Người tiêu dùng đến siêu thị và tìm mua những sản phẩm mùa tựu trường như tập viết, balo - túi xách, bình nước nhựa, đèn LED, hộp bút, bút các loại, sổ tay… Ngoài việc khuyến mãi đậm, các sản phẩm này thu hút người mua ở mẫu mã bắt mắt, phù hợp với mọi lứa tuổi học đường, đa công năng giúp các em có thể sử dụng ngay cả khi tham gia các hoạt động dã ngoại ngoài trời. Trong đó, nổi bật là chương trình "Hành trang đến trường tràn đầy năng lượng" được tổ chức với hơn 1.000 sản phẩm dinh dưỡng được giảm giá lên đến 50% áp dụng từ ngày 14 - 27.8. Tất cả các mặt hàng sữa được ưa chuộng trên thị trường như sữa chua, sữa chua uống, sữa chua có đường/không đường, sữa chua hoa quả, váng sữa, sữa lúa mạch… của các thương hiệu Vinamilk, Nestle, TH True Milk, Yomost, Hoff, Dalat Milk, Ngôi sao Phương Nam, Betagen, Green Farm… được trưng bày và giảm giá.

Co.opmart, Co.opXtra đã chuẩn bị sẵn thực đơn theo tiêu chí “ready to eat”, đủ 3 bữa: sáng, trưa và tối

Đảm bảo dinh dưỡng, bữa ăn chất lượng

Để đảm bảo bữa ăn vừa chất lượng vừa kịp giờ đến trường của con em là thử thách không nhỏ của phụ huynh. Co.opmart, Co.opXtra đã chuẩn bị sẵn thực đơn theo tiêu chí "ready to eat", đủ 3 bữa: sáng, trưa và tối. Theo đó, các món tẩm ướp, chế biến sẵn thành menu đóng gói như cá diêu hồng kho, cốt lết ram, xíu mại sốt cà, cá ngừ kho, cánh gà quay, eat clean tôm trứng,… có giá chỉ từ 28.900 đồng trở lên.

Đồng thời, để bổ sung thêm vitamin cho bé và cả gia đình, Saigon Co.op vừa nhập khẩu trực tiếp hơn 25 tấn cam tươi hảo hạng từ các vùng trồng danh tiếng tại Úc gồm Riverina (bang New South Wales), Riverland (bang South Australia) và Murray Valley (Tây Bắc Victoria - Tây Nam New South Wales) và lên kệ Co.opmart, Co.opXtra toàn quốc từ ngày 15.8 với giá ưu đãi đến 30% chỉ còn 81.900 đồng/kg. Toàn bộ cam được Saigon Co.op thu hoạch trực tiếp tại vườn ở Úc, bảo quản và vận chuyển theo quy trình nghiêm ngặt, duy trì nhiệt độ 1-2°C trong container lạnh nhằm đảm bảo chất lượng và hương vị nguyên bản khi về kho.

25 tấn cam tươi từ các vùng trồng danh tiếng của Úc đã có mặt tại Co.opmart

Song song đó, các sản phẩm dinh dưỡng phù hợp với thị hiếu của trẻ em như bánh flan và thạch dừa Ánh Hồng, sữa tươi tiệt trùng Green Farm, sữa chua ăn Vinamilk cũng tặng cho các bậc phụ huynh thêm 1 tem thưởng và được áp dụng trong chương trình "Săn tem thưởng - Đổi quà nhanh" khi chỉ còn chưa đến 2 tuần từ nay đến ngày 31.8 để tích lũy tem nhanh tay đổi các sản phẩm dao bếp RoyalVKB.

Ngoài ra, còn có một số chương trình khuyến mãi từ nay đến ngày 27.8 như "Mẹ vui mua sắm - Bé vui đến trường" giảm giá mạnh từ 15 - 35% cho các sản phẩm dụng cụ học tập, bình nước nhựa, bình giữ nhiệt, bàn xếp học sinh, balo trẻ em học sinh các loại, cặp đa năng, đồng phục, giày dép, bộ gối nệm, mền trẻ em…

Chương trình "Rộn ràng tựu trường - Sạch thơm tỏa sáng" dành cho khách hàng thành viên Saigon Co.op mua sắm các sản phẩm với mức giảm giá từ 20 - 33% vừa được nhân 5 số điểm. "Mua nhiều ưu đãi lớn" khi khách hàng mua các sản phẩm thứ 2, 4, 6,… cùng loại được ưu đãi giá tốt chỉ từ 2.800 đồng đến 79.000 đồng…

