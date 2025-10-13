Hai gia đình bị tai nạn khi đi khám bệnh: Bé gái 11 tháng tuổi tử vong

Sáng nay 13.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Anh Quang, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết bé Đ.T.A.N (11 tháng tuổi), 1 trong 7 nạn nhân bị tai nạn giao thông ở TP.Đà Nẵng trong lúc đi khám bệnh, đã tử vong do vết thương quá nặng, dù cháu được các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam nỗ lực cứu chữa.

"Cháu bé đã được gia đình đưa về nhà để lo hậu sự. Trong sáng nay 13.10, chính quyền địa phương sẽ đến thăm hỏi, động viên gia đình bé N.", ông Quang nói.

Dù được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam nỗ lực cứu chữa nhưng cháu Đ.T.A.N đã tử vong do vết thương quá nặng ẢNH: C.X

Ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, cho biết trong số 7 bệnh nhân vào viện cấp cứu thì cháu Đ.T.A.N bị chấn thương sọ não kín nặng, chấn thương ngực bụng kín.

Dù cháu N. đã được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện nỗ lực cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, nguy cơ tử vong cao nên gia đình đã xin cho cháu xuất viện về nhà ngay trong đêm 12.10.

Những bệnh nhân còn lại bị đa chấn thương, sau khi thăm khám và phẫu thuật thì hiện nay sức khỏe đã ổn định và đang được tích cực theo dõi tại bệnh viện.

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 0 giờ 30 phút ngày 12.10, ô tô 7 chỗ BS 92H-0935 do anh Đinh Đông Dương (37 tuổi, ở xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường Võ Chí Công theo hướng nam – bắc, khi đến Km 53+300 đoạn qua địa phận thôn Diêm Điền (xã Tam Xuân) thì xảy ra tai nạn.

Thời điểm đó, ô tô 92H-0935 bất ngờ va chạm với xe đầu kéo BS 77C-070.85 kéo theo rơ moóc BS 77R-005.28 do ông Dương Văn Hổ (53 tuổi, ở P.An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, cú va chạm mạnh khiến 7 người trên ô tô 92H-0935 (kể cả tài xế) bị thương, 2 xe ô tô bị hư hỏng.

7 nạn nhân gồm: Đ.T.A.N (11 tháng tuổi), Đ.B.R (18 tháng tuổi), Đ.Y.R (6 tuổi), Đ.V.P (33 tuổi), H.B (35 tuổi), Đ.Đ.D (37 tuổi) và Đ.T.T (40 tuổi, tất cả đều ở xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Ngay sau đó, cả 7 người bị thương đã được lực lượng chức năng phối hợp với người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam (đóng tại P.Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng) cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp với Công an xã Tam Xuân đến hiện trường lấy thông tin, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Cả 7 bệnh nhân này là thành viên của 2 gia đình ở tỉnh Quảng Ngãi. Rạng sáng 12.10, họ thuê xe đi từ tỉnh Quảng Ngãi ra TP.Đà Nẵng để khám bệnh, nhưng khi đến đường Võ Chí Công thì xảy ra tai nạn.