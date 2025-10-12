Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nhiều người trong 2 gia đình ở Quảng Ngãi bị tai nạn khi ra Đà Nẵng khám bệnh

Mạnh Cường
Mạnh Cường
12/10/2025 12:53 GMT+7

Nhiều người trong 2 gia đình ở tỉnh Quảng Ngãi thuê ô tô đi ra TP.Đà Nẵng khám bệnh, nhưng không may gặp tai nạn nghiêm trọng, khiến tất cả đều bị thương.

Ngày 12.10, UBND xã Tam Xuân (TP.Đà Nẵng) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và xe đầu kéo, khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, lúc 0 giờ 30 phút ngày 12.10, ô tô 7 chỗ BS 92H-0935 do anh Đinh Đông Dương (37 tuổi, ở xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường Võ Chí Công theo hướng nam – bắc.

Nhiều người trong 2 gia đình ở Quảng Ngãi bị tai nạn khi ra Đà Nẵng khám bệnh- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: C.X

Khi đến Km 53+300 đoạn qua địa phận thôn Diêm Điền (xã Tam Xuân), ô tô BS 92H-0935 bất ngờ va chạm với xe đầu kéo BS 77C-070.85 kéo theo rơ móc BS 77R-005.28 do ông Dương Văn Hổ (53 tuổi, ở P.An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, cú va chạm mạnh khiến 7 người trên xe ô tô BS 92H-0935 (kể cả tài xế) bị thương; 2 xe ô tô bị hư hỏng.

Ngay sau đó, tất cả 7 người bị thương đã được lực lượng chức năng phối hợp với người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam (đóng tại P.Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng) cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp với Công an xã Tam Xuân đến hiện trường lấy thông tin, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng cũng đã đề nghị Bệnh viện đa khoa Quảng Nam test ma túy và nồng độ cồn đối với 2 tài xế, hiện chưa có kết quả.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, cho biết khoảng 1 giờ sáng nay 12.10 Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 7 nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương do tai nạn giao thông.

Ngay sau đó, đơn vị đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện để cấp cứu cho 7 bệnh nhân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

7 bệnh nhân gặp nạn gồm: Đ.T.A.N (11 tháng tuổi), Đ.B.R (18 tháng tuổi), Đ.Y.R (6 tuổi), Đ.V.P (33 tuổi), H.B (35 tuổi), Đ.Đ.D (37 tuổi) và Đ.T.T (40 tuổi, tất cả đều ở xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo ông Khoa, trong số 7 bệnh nhân vào viện cấp cứu thì cháu N. bị chấn thương sọ não kín nặng, chấn thương ngực bụng kín. Bệnh nhân đã được phẫu thuật xong và đang tiếp tục theo dõi.

Những bệnh nhân còn lại bị đa chấn thương, sau khi thăm khám và phẫu thuật thì cơ bản đã ổn định.

Các bệnh nhân đang được chăm sóc hồi sức tích cực tại bệnh viện.

Ông Khoa thông tin thêm, theo thông tin ban đầu, cả 7 bệnh nhân này là thành viên của 2 gia đình ở tỉnh Quảng Ngãi. Rạng sáng 12.10, họ thuê xe đi từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng để khám bệnh, nhưng khi đến đường Võ Chí Công thì xảy ra vụ tai nạn.

