3 học sinh đi cùng xe máy đến trường bị tai nạn, 1 em tử vong

Chiều 8.10, ông Phan Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn (Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh tử vong, hai học sinh khác bị thương khi đang trên đường đi học.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 45 cùng ngày (8.10), tại tuyến đường ĐT621, đoạn qua thôn Châu Thuận Nông (xã Đông Sơn), em T.V.Th (17 tuổi, ở thôn An Hải, xã Đông Sơn) điều khiển xe máy mang BS 76AB-093.xx, chở hai bạn cùng lớp là P.N.M và V.D.T (cùng 17 tuổi, cùng ở thôn An Hải), lưu thông theo hướng nam - bắc để đến trường.

Khi đến đoạn đường nói trên, xe máy do Th. cầm lái bất ngờ mất lái, lao sang phần đường ở chiều ngược lại rồi tông vào trụ hàng rào lưới B40 bên đường. Cú va chạm mạnh khiến em Th. tử vong tại chỗ, hai em học sinh còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một học sinh ở Quảng Ngãi tử vong ẢNH: ÁI VY

Cả 3 em đều là học sinh lớp 11, Trường THCS và THPT Vạn Tường (xã Đông Sơn). Thời điểm xảy ra tai nạn, các em đang trên đường đến trường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Đông Sơn phối hợp cùng người dân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu; đồng thời phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera khu vực xung quanh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Phan Đình Chí cho biết, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ban ngành liên quan cùng nhà trường đến thăm hỏi, động viên gia đình 3 em học sinh này.

Theo người dân địa phương, đoạn đường ĐT621 qua khu vực Châu Thuận Nông có nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế, trong khi vào sáng sớm thường có lượng xe máy và ô tô qua lại khá đông.