Thời sự

Quảng Ngãi: Hủy kết quả trúng đấu giá 7 mỏ đất san lấp

Hải Phong
Hải Phong
08/10/2025 13:43 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định hủy kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 7 khu vực mỏ đất san lấp đã có kết quả thăm dò.

Ngày 8.10, lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi xác nhận thông tin, ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký ban hành quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 7 khu vực mỏ đất san lấp đã có kết quả thăm dò trên địa bàn tỉnh, theo đề nghị của Giám đốc Sở NN-MT tỉnh và ý kiến thống nhất của các thành viên UBND tỉnh.

Quảng Ngãi: Hủy kết quả trúng đấu giá 7 mỏ đất san lấp- Ảnh 1.

Một mỏ đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: HẢI PHONG

Theo quyết định này, 7 mỏ đất thuộc quyền khai thác của liên danh Công ty CP vật liệu xây dựng Dung Quất và Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO bị hủy kết quả trúng đấu giá. Trước đó, các điểm mỏ trên đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt kết quả trúng đấu giá vào ngày 11.7.

Các khu vực mỏ gồm: mỏ đất núi Phố Tinh, mỏ đất núi Chồi Chước, mỏ đất núi Chóp Chài (xã Vạn Tường), mỏ đất núi Hóc Xanh, mỏ đất Trì Bình (xã Bình Sơn), mỏ đất núi Động Sản, mỏ đất núi Chùa (xã Đông Sơn).

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 7 mỏ đất nói trên là do liên danh Công ty CP vật liệu xây dựng Dung Quất và Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO tham gia đấu giá, và được công nhận kết quả trúng đấu giá chưa đảm bảo quy định pháp luật về đấu giá tài sản và khoáng sản.

Sau khi hủy kết quả, UBND tỉnh giao các cơ quan chức năng hoàn trả lại số tiền đặt trước cho đơn vị trúng đấu giá theo đúng quy định hiện hành.

Theo quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ban hành ngày 11.7 của UBND tỉnh Quảng Ngãi có 5 doanh nghiệp trúng đấu giá tổng cộng 11 điểm mỏ.

Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều sai phạm tại mỏ đất núi Đỉnh Mẹo

Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều sai phạm tại mỏ đất núi Đỉnh Mẹo

Qua thanh tra, Sở TN-MT Quảng Ngãi phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình khai thác khoáng sản tại mỏ đất núi Đỉnh Mẹo do Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Lê Nguyên làm chủ.

