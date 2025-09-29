Tổng Bí thư: Thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản trong cả nước

Sáng 29.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo. Phiên họp nhằm cho ý kiến về kết quả xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sau phiên họp 28; kết quả xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận phiên họp ẢNH: TTXVN

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, từ sau phiên họp 28 của Ban Chỉ đạo đến nay, các cấp ủy, cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Cụ thể, từ sau phiên họp thứ 28 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 443 vụ/1.488 bị can, truy tố 470 vụ/1.296 bị can, xét xử sơ thẩm 512 vụ/1.266 bị cáo về các tội tham nhũng kinh tế, chức vụ.

Hoàn thành xét xử sơ thẩm 2 vụ án trọng điểm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo là vụ án tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty CP Đầu tư thương mại - Bất động sản Thăng Long và một số đơn vị, địa phương. Cùng đó là vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, xử lý các đối tượng phạm tội về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là thực phẩm, thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh. Kiên quyết đấu tranh, triệt phá nhiều vụ phạm tội có tổ chức, có sự câu kết giữa các đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất, gây bức xúc dư luận.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra các chuyên đề, vụ việc theo kết luận của Ban Chỉ đạo. Từ sau phiên họp thứ 28 đến nay Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 8 cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay là 19 trường hợp cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; trong đó, có 11 trường hợp bị kỷ luật do liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; 3 trường hợp bị xử lý hình sự.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát,xử lý đối với 2.991 dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 11 dự án Thường trực Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xử lý, trong đó có phương án, lộ trình giải quyết đối với 6 dự án. Đồng thời tích cực chỉ đạo hoàn thành việc rà soát và xử lý đối với 10.971 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Thanh tra Chính phủ cũng đã tổ chức rà soát, phân loại, thanh tra, chỉ đạo thanh tra đối với 563 dự án, công trình có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Phiên họp của thường trực Ban Chỉ đạo sáng 29.9 ẢNH: TTXVN

Kết thúc 6 vụ việc tham nhũng, lãng phí phức tạp trong năm 2025

Thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Phấn đấu đến hết năm 2025 và trước Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 22 vụ án, kết thúc xác minh xử lý 6 vụ việc.

Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh các vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An (giai đoạn 2); các vụ án gây lãng phí liên quan đến dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2; dự án xây dựng Trung tâm điều hành VICEM, Tổng công ty Xi măng Việt Nam; các vụ án liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm; vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương;...

Đặc biệt, tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ, việc có sự câu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp để trục lợi, nhất là với đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp, theo đúng tinh thần "khởi tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực".

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu, chỉ đạo rà soát lại tổng thể, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản trong cả nước, chấn chỉnh kịp thời sai phạm để quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các nguồn lực quan trọng này.

Tổng Bí thư cũng nêu rõ, Thường trực Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí. Nhất là, hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2025 đối với 11 dự án Thường trực Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xử lý.

Khẩn trương hoàn thành, kết luận thanh tra đối với 563 dự án có khó khăn, vướng mắc để có biện pháp xử lý, tháo gỡ ngay. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các trụ sở, nhà, đất dôi dư ở các địa phương sau sắp xếp bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; tuyệt đối không để hư hỏng, xuống cấp, lấn chiếm, thất thoát, lãng phí.

Cũng tại cuộc họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.