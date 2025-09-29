Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Tổng Bí thư chủ trì họp thường trực Ban Chỉ đạo chống tham nhũng, lãng phí

Lê Hiệp
Lê Hiệp
29/09/2025 13:07 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp của thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), sáng 29.9.

Sáng 29.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chủ trì cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo. 

Tại phiên họp, thường trực Ban Chỉ đạo sẽ thảo luận, cho ý kiến về tình hình, kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực từ sau phiên họp thứ 28 (tháng 7) đến nay và chủ trương xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tổng Bí thư chủ trì họp thường trực Ban Chỉ đạo chống tham nhũng, lãng phí- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp của thường trực Ban Chỉ đạo

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư chủ trì họp thường trực Ban Chỉ đạo chống tham nhũng, lãng phí- Ảnh 2.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại phiên họp

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư chủ trì họp thường trực Ban Chỉ đạo chống tham nhũng, lãng phí- Ảnh 3.

Các thành viên thường trực Ban Chỉ đạo tại phiên họp

ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Tổng Bí thư chủ trì họp thường trực Ban Chỉ đạo chống tham nhũng, lãng phí- Ảnh 4.

Tại phiên họp thứ 28 hồi tháng 7, Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp như vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Tổng công ty Xi măng Việt Nam, liên quan đến Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (cơ sở 2), dự án sân bay Nha Trang

ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Tổng Bí thư chủ trì họp thường trực Ban Chỉ đạo chống tham nhũng, lãng phí- Ảnh 5.
Tổng Bí thư chủ trì họp thường trực Ban Chỉ đạo chống tham nhũng, lãng phí- Ảnh 6.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu rà soát, lập danh mục các nội dung kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử đến nay chưa hoàn thành, chưa được thực hiện, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, có giải pháp thực hiện và xác định rõ thời gian hoàn thành, không để “chìm xuống”, nhất là sau khi vận hành tổ chức bộ máy mới

ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Tổng Bí thư chủ trì họp thường trực Ban Chỉ đạo chống tham nhũng, lãng phí- Ảnh 7.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Tổng Bí thư chủ trì họp thường trực Ban Chỉ đạo chống tham nhũng, lãng phí- Ảnh 8.

Các ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo tại phiên họp

ẢNH: TTXVN

Tin liên quan

Bộ Chính trị ban hành quy định về thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí

Bộ Chính trị ban hành quy định về thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 287 về thu hồi tài sản do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hình sự là biện pháp cuối cùng trong chống tham nhũng

Khám phá thêm chủ đề

Tổng Bí thư Tô Lâm Chống tham nhũng Chống lãng phí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận