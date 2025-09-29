Tổng Bí thư chủ trì họp thường trực Ban Chỉ đạo chống tham nhũng, lãng phí

Sáng 29.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chủ trì cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, thường trực Ban Chỉ đạo sẽ thảo luận, cho ý kiến về tình hình, kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực từ sau phiên họp thứ 28 (tháng 7) đến nay và chủ trương xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp của thường trực Ban Chỉ đạo ẢNH: TTXVN

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại phiên họp ẢNH: TTXVN

Các thành viên thường trực Ban Chỉ đạo tại phiên họp ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Tại phiên họp thứ 28 hồi tháng 7, Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp như vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Tổng công ty Xi măng Việt Nam, liên quan đến Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (cơ sở 2), dự án sân bay Nha Trang ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu rà soát, lập danh mục các nội dung kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử đến nay chưa hoàn thành, chưa được thực hiện, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, có giải pháp thực hiện và xác định rõ thời gian hoàn thành, không để “chìm xuống”, nhất là sau khi vận hành tổ chức bộ máy mới ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên họp ẢNH: DANGCONGSAN.VN