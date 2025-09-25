Tổng Bí thư: 'Biến văn kiện Đại hội thành công cụ lãnh đạo, quản trị hiện đại'

Chiều 25.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với thường trực các tiểu ban Đại hội XIV của Đảng để cho ý kiến tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc ẢNH: DANGCONGSAN.OR.VN

Dự buổi làm việc có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng, thường trực các tiểu ban Đại hội XIV của Đảng.

"Hệ điều hành cho" mục tiêu phát triển nhanh, bền vững

Tại buổi làm việc, thường trực các tiểu ban Đại hội XIV của Đảng đã báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị các văn kiện để báo cáo Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 13, gồm: dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới ở Việt Nam; dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, trong 1 năm qua, Bộ Chính trị ban hành 7 nghị quyết quan trọng, gồm Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 66, Nghị quyết 68, Nghị quyết 70, Nghị quyết 71, Nghị quyết 72. Dự kiến trong thời gian tới, Bộ Chính trị sẽ ban hành các nghị quyết về kinh tế nhà nước và về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam.

Tổng Bí thư đề nghị đây là những định hướng then chốt, cần được lồng ghép cứng vào nội dung Báo cáo chính trị, Chương trình hành động Đại hội XIV.

Cùng với đó, tổng kết 40 năm đổi mới không chỉ là điểm nhấn về lịch sử tư duy phát triển mà còn phải trở thành nền móng xác lập "đường ray mới" của xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự kiểm soát của Nhà nước; chuyển đổi phương châm phát triển từ "đổi mới để phát triển" sang "đổi mới sáng tạo để bứt phá và dẫn dắt".

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội XIV phải mang hơi thở tinh thần đổi mới, cần phải cập nhật, bổ sung để đảm bảo sức sống cho Văn kiện, để Văn kiện Đại hội XIV thực sự là kim chỉ nam hành động cho nhiệm kỳ 2026 - 2031, có tầm nhìn tới 2035 - 2045 và xa hơn; vừa mang tính định hướng cao, vừa có khả năng đo lường, triển khai, kiểm tra, giám sát cụ thể.

Tổng Bí thư nêu rõ, Văn kiện Đại hội XIV phải là "hệ điều hành" cho các mục tiêu hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống nhân dân.

Cuộc làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm với thường trực các tiểu ban Đại hội XIV của Đảng ẢNH: DANGCONGSAN.ORG.VN

"Đòn bẩy" để văn kiện Đại hội XIV triển khai ngay

Theo Tổng Bí thư, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, với hai trụ cột là Báo cáo chính trị và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031, phải là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trước nhân dân về một giai đoạn phát triển mới: ổn định vững chắc để bứt phá; hiện đại, bao trùm, bền vững; vừa bảo đảm an ninh tổng hợp, vừa mở rộng không gian phát triển trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và chuyển đổi tiêu chuẩn toàn cầu.

Để làm được điều đó, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cần thể hiện rõ 3 lớp định hướng: lớp nền tảng là tư duy phát triển thế hệ mới với 4 chuyển đổi chiến lược. Lớp kết cấu là 5 trụ cột an ninh nền tảng tạo lá chắn trước cú sốc, trước sự biến đổi và trước những tác động và nguy cơ phải đối mặt. Thứ ba là lớp vận hành, chương trình hành động có thể kiểm đếm theo từng chủ thể thực hiện, nguồn lực, trách nhiệm và thời hạn cụ thể.

Tổng Bí thư cho biết, những nghị quyết mới của Bộ Chính trị ban hành thời gian qua và các nghị quyết dự kiến tiếp theo không chỉ bổ sung nội dung mà còn là "đòn bẩy" để Văn kiện Đại hội XIV của Đảng bước ngay vào triển khai.

Văn kiện phải trở thành động lực đổi mới

Tổng Bí thư yêu cầu, báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới phải chỉ ra được những bài học cốt lõi. Đó là kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đổi mới có nguyên tắc; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động hội nhập và nắm bắt cơ hội của chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư đánh giá cao những vấn đề đã tiếp thu, hoàn thiện trong báo cáo, yêu cầu những vấn đề mới của văn kiện cần tiếp tục được bổ sung thêm những điểm mới, nhất là tiếp thu những ý kiến của các ủy viên Bộ Chính trị, thường trực tiểu ban tại buổi làm việc và chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị, báo cáo Trung ương.

Tổng Bí thư đề nghị các tiểu ban phấn đấu để Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phải trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động trong toàn hệ thống chính trị, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn Đảng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước vững bước trên con đường dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

"Chúng ta sẽ biến văn kiện thành công cụ lãnh đạo và quản trị hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu 2035, 2045. Đó cũng là cam kết của chúng ta trước nhân dân: nói đi đôi với làm, kế hoạch đi đôi với hành động, kết quả là thước đo cao nhất", Tổng Bí thư nhấn mạnh, và đề nghị thành viên các tiểu ban tiếp tục khẩn trương hoàn thiện các báo cáo theo tinh thần thống nhất tại cuộc họp.